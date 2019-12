Por el torneo sub 18 de Bella Unión, en dos partidos se convirtieron 23 goles, todo un récord. Estos fueron los resultados de la 7ma. Fecha;

CLMC 1 Uruguay 0.

General Rivera 7 Huracán 1.

Santa Rosa 14 Cinecope 1.

Cuareim 3 La Bomba 0.

POSICIONES: CLMC (INVICTO) 21, Santa Rosa 16, Cuareim 12, Tropezón Tablero 10, Uruguay 9, General Rivera 8, Cinecope 2, La Bomba 1, Huracán 1.

LOS PARTIDOS PARA HOY DOMINGO 29 POR LA SUB 18

Cancha «Dr. Romeo Bianchi».

Hora 16. 00 Tropezón Tablero Vs. Cinecope.

Hora 18. 00 La Bomba Vs. Huracán.

Cancha «Escuadrones».

Hora 16. 00 Uruguay Vs. Cuareim.

Hora 18. 00 General Rivera Vs. CLMC.

LIGUILLA

Si CLMC no gana la Liguilla, el ganador de la misma deberá jugar dos finales ante el celeste para definir el mejor del año.