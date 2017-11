La Comisión de Carnaval de Bella Unión definió la cantidad de días de carnaval que tendrá Bella Unión en febrero 2018. Serán tres noches de desfiles por la Avenida Artigas. Los corsos se realizarán los días 10,11 y 12 de febrero próximo.

LA ACTUAL COMISIÓN

DE MOMO CAÑERO

Presidente Manuel Beninca.

Secretaría Dra. Sandra Prats.

Prosecretario: Sergio Montes.

Tesorero Oscar Barros.

Vocales Alejandra Guedes, Eric Fagúndez, Fabiana Sazales.

MOMO 2018 YA NO

ES EL DE ANTES…

Se conocen los días de los corsos por nuestra principal arteria. Hace 20 años atrás los desfiles se desarrollaban durante 6 noches por la avenida. Hoy se ha dado a conocer que serán tres en febrero del año entrante. Ello se debe a que ya la concurrencia a los desfiles no es como en el pasado. Los tiempos son otros. Años atrás la familia no faltaba una sola noche al carnaval. Hoy el grueso de la población, se conforma con ver una noche de desfile.

Los tiempos son muy otros. La inseguridad que se arrastra de algunos años a esta parte lleva a que se desista de participar como espectadores. Hoy para salir tranquilos al carnaval se debe dejar a alguien cuidando la finca. Antes ello no era necesario. Para salir hoy de viaje se debe dejar la finca vigilada día y noche por algún familiar o sereno contratado.

Igual situación se plantea durante las noches de carnaval. En la vivienda alguien debe quedar atento y con ojos muy abiertos. En los años 80 y 90 en ambas aceras de la avenida durante los desfiles carnavalescos «no cabía un alfiler». No se podía caminar de tantos espectadores. De algunos años a esta parte, salvo los días «sábado» de carnaval, los restantes aparecen con «blancos» significativos en las veredas.

Se debe a que ya la concurrencia ni por asomo es similar a los números de hace 20 y mas años atrás. Prueba de ello son las entradas que se vendían y las que se venden hoy.