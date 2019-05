Fuente : «Centenario del puerto de Monte Caseros» por el Prefecto Andres René Rousseaux.

Recopilador: Prof. de Historia Vallejos Sebastián- 2019.

Corría el año 1855 se tiene antecedentes, que existía un servicio regular de vapores en el Río Uruguay, que unía esta ciudad con las del Alto Uruguay y era cumplido por el vapor “ Uruguay” , teniendo como escala, entre otras, Paso de los Libres (en esa época “ Restauración” ), Uruguayana (Brasil), Yapeyú (Arg.), Itaquí (Brasil), Alvear (Arg.), San Borja (Brasil), y Santo Tomé En 1860 el célebre sabio Francés, Martín de Moussy, en su libro descripción geográfica de la Confederación Argentina, describe el Puerto de Monte Caseros y dice. .. “esta ciudad es muy importante, por ser el punto obligado para pasar al Brasil, las exportaciones son muy lucrativas para la Provincia. Este es el punto de recepción del comercio del Uruguay y del Río Cuareim (refiriéndose al Brasil) que se practica en grandes botes de fondos planos construidos al efecto…” El 21 de julio de 1874, por Decreto del PE. (Sarmiento-Santiago Cortines) se reglamenta el tránsito de mercaderías terrestres extranjeras por la aduana de Monte Caseros, con destino a las receptorías de Federación y Paso de los Libres.

El 29 de Agosto de 1877, por Resolución del Ministerio del Interior se aprueba

“ .. .la continuación por un año más del contrato celebrado por la Dirección Gral. de Correos con Don Juan Sitja, para la navegación entre el puerto de Monte Caseros y Santo Tomé, con la obligación de tocar todos los puertos del Alto Uruguay. El escritor italiano Salvatore Curzio, en el libro publicado en 1885 relata su viaje desde Bs. As. a Posadas – “ El Alto Río Uruguay”- impresiones del viaje, dice en su obra:

“ .. .Qué bello paisaje es Monte Caseros… El día después del arribo, se parte de la estación del Ceibo situada sobre un arroyo, casi en la desembocadura del Río Uruguay, a bordo del Vapor “ Estrella”. .. Y así un sinnúmero de manifestaciones y hechos que demuestran la importancia que tenía el Puerto de Monte Caseros, que si bien no efectuaba el grueso de las operaciones por el puerto propiamente dicho (muelle actual) las mismas se efectuaban desde el otro puerto de M. Caseros, “ El Ceibo”, donde en 1875, llegó la punta del riel al inaugurarse la linea del Ferrocarril del Este primeramente de Concordia a Federación y posteriormente a Monte Caseros, siendo habilitada con la presencia del Presidente de la República Doctor Nicolás Avellaneda. En 1890, precisamente el 12 de diciembre de dicho año, a raíz de un ciclón que arrasó a la ciudad de Monte Caseros, el Río Uruguay cobra una de sus víctimas en el ilustre y precursor de la navegación del Alto Uruguay, el Capitán James Carroll, Malvinero de nacimiento, argentino por opción, muere heroicamente durante la tormenta al naufragar su buque “ El Iberá” en el Puerto “ El Ceibo”, después de haber salvado toda su tripulación y documentación del buque. Fue un eximio marino, conocedor del Río y a el se debe la introducción al país de los dos mayores vapores que surcaron las aguas del Alto Uruguay, el referido Iberá y Mensajero construidos especialmente en Inglaterra. En 1892, el PE. autoriza que todas las exportaciones procedentes del sur del Brasil, especialmente carne salada del saladero del Cuareim se haga por el Puerto El Ceibo, embarcándose en ferrocarril en el mismo, hasta Concordia, donde se transbordaba a buque hasta Bs. As. y de allí a ultramar. La navegación fue floreciente, dado que Monte Caseros, era la punta de riel, desde la misma al norte, el comercio debía realizarse sin excepciones en buques. La prolongación del ferrocarril en 1914, primeramente a Paso de los Libres y posteriormente a Posadas, marcó el fin de la navegación intensa por el Alto Uruguay, quedando la misma circunscrita al propio puerto de Monte Caseros, con Barra do Cuarein (Brasil) y Bella Unión (Uruguay), y posteriormente al habilitarse el puente sobre el Río Cuarein, uniendo Brasil y Uruguay, también se eliminó la navegación regular entre Monte Caseros y Barra do Cuarein, quedando solamente la que hasta hoy se practica con Bella Unión. El Puerto El Ceibo, fue muriendo, quedando hoy viejos vestigios de su paso esplendoroso, que Dios mediante será reemplazado por el nuevo Puerto de Monte Caseros. (Frente al edificio de la Subprefectura ).