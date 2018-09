Falleció un cuarto paciente en este invierno primavera en el departamento de Artigas debido a la Gripe A H1 N1. Una cifra que se podrá decir está dentro de lo previsible, pero que no deja de ser preocupante e histórica. Sucede que no hay antecedentes sobre tantos decesos debido a esta enfermedad en nuestro departamento en cuestión de semanas. La reciente muerte, que ha sido la cuarta, se trata de un hombre de 63 años de edad, que estaba internado en la ciudad de Rivera, oriundo de Artigas. Entre los cuatro fallecidos, el recuerdo al estimado vecino de Bella Unión, “Cone” Molina, un hombre realmente joven, que no estaba dentro de los pacientes considerados “de riesgo”.