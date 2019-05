Hasta el momento el campeón 2018 de Bella Unión no ha logrado ganar en la Copa de clubes de la OFI.- Dos derrotas, ambas de local, y un empate logrado en Paysandú son los resultados del conjunto cañero.- Está en la última posición.- De los cuatro equipos que componen la serie A, de la Divisional B, los tres primeros clasifican .-Quedan 9 puntos en disputa .- Dos partidos de visitante y uno de local.-Por lo pronto , la esperanza está intacta en poder avanzar.- Claro, no se puede seguir dejando puntos por el camino.-El pasado domingo en el « Lindolfo Canosa» , Ferrocarril de Salto goleó a Tropezón Tablero por 4 a 0.-

PRIMERA FASE- CUARTA FECHA

DOMINGO 2 DE JUNIO- ESTADIO « MATÍAS GONZÁLEZ «- HORA 15,30-

WANDERERS Vs. TROPEZÓN TABLERO

terna de Cerro Largo Capital. Central: Pedro Correa.-

Asistentes: Ricardo Morales , Alcides Hernández.-

Veedor: Alfredo Araújo.-