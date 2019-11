Fue a partir del verano de 1992/1993 que el fútbol de Bella Unión comenzó a competir, primero a nivel de la Confederación del Litoral y luego en las Copas de selecciones de la OFI. Selecciones de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión ya han competido en 20 torneos entre Litoral y OFI. Días pasados se designo a los responsables de las selecciones mayor y sub 18. Se definió que el local Miguel Márquez dirija por primera vez al combinado rojo mayor. La selección principal de Bella Unión solo una vez llegó a la final del torneo. Fue en el Litoral 1998/1999, siendo el responsable técnico el profesor argentino (Monte Caseros), Fabían Fonseca. En materia de entrenadores, Bella Unión ha tenido ademas de los locales, a salteños, artiguenses, sanduceros, un argentino, y hasta un chileno que renunció horas antes de debutar. Recordamos sus nombres:

LITORAL 1992/1993 – Comenzó Luis Vera. Al no darse los resultados se lo separa del cargo y asume una trilogía técnica integrada por Walter Martínez Cerrutti, Antonio Burgardt y Enrique Silva.

LITORAL 1993/1994 – D. T Angélico “Caio” Díaz.

LITORAL 1994/1995 – DT Gerardo “Bocha” Satriano.

LITORAL 1995/1996 – DT Gerardo “Bocha” Satriano.

LITORAL 1996/1997 – DT Miguel “Polvareda” Silveira.

LITORAL 1997/1998 – DT Miguel Pereira y Ramiro Astray.

LITORAL 1998/1999 – Comenzó el DT Gerardo Satriano, los resultados no se daban, renunció, asumió el preparador físico argentino Fabian Fonseca como DT, colocando a Bella Unión en la final del Litoral. La roja fue”Vice”.

LITORAL 1999/2000 – DT Miguel “Polvareda” Silveira.

LITORAL 2000/2001 – DT Prof. Fabian Fonseca.

LITORAL 2001/2002 – DT Ramiro Astray.

LITORAL 2002/2003 – DT Miguel “Polvareda” Silveira.

COPA SELECCIONES OFI 2011 – DT Roque Zapirain.

COPA SELECCIONES OFI 2012 – DT Luis Vera

COPA SELECCIONES OFI 2013 – DT Héctor Panelli

COPA SELECCIONES OFI 2014 Horas antes del debut, renunció el DT chileno Luis Ortiz, asumiendo como DT Fabian “Pelecha” Santana.

COPA SELECCIONES OFI 2015 – DT Prof. Juan Cuelho.

COPA SELECCIONES OFI 2016 – DT Ramiro Astray

COPA SELECCIONES OFI 2017 – DT Roberto Miller

COPA SELECCIONES OFI 2018 – DT Héctor Meza.

COPA SELECCIONES OFI 2019 – DT Héctor Meza.

COPA SELECCIONES OFI 2020 – Estará debutando como DT el jugador y diplomado local Miguel Márquez.