Entre hoy sábado y mañana domingo se estarán jugando los partidos sub 15 y de primera división correspondientes a la séptima fecha de los campeonatos oficiales 2019 de la Liga REGIONAL de Bella Unión. Así todos los detalles:

SÁBADO 13

TORNEO SUB 15

CANCHA «ESCUADRONES

Hora 11,30——CLMC Vs. Santa Rosa.

Hora 13,30—Tropezón Tablero Vs. La Bomba.

Hora 15.00—Cuareim Vs. Gral. Rivera.

DOMINGO 14 DE JULIO

CANCHA «PARQUE CALPICA

Hora 13,30—Cinecope Vs. Uruguay.

DOMINGO 14 JULIO

PRIMERA DIVISIÓN

CANCHA « JOSÉ LINDOLFO CANOSA

Hora 11,30—Tropezón Tablero Vs. La Bomba.

Hora 13,30—Cuareim Vs. Gral. Rivera.

Hora 15,30—CLMC Vs. Santa Rosa.

CANCHA «PARQUE CALPICA

Hora 15.00——Cinecope Vs. Uruguay.

LOS LIDERES

En sub 15 comandan las posiciones los clubes Santa Rosa y CLMC con 15 puntos cada uno, seguidos de Uruguay con 10. En primera división el único puntero es Santa Rosa con 13 unidades seguido de Huracán con 12 y luego están con 10 los equipos de CLMC y Uruguay.