Desde hace unos años se habla de un Bella Unión inclusivo. Una ciudad donde los minusválidos y demás personas con impedimentos físicos puedan desplazarse o acceder a edificios, parques y plaza sin hallar dificultades en su desplazamiento. Algo se ha realizado pero falta y mucho. Es inconcebible que gobierno tras gobierno local, ninguno jamás encaró como obra a concretar, el establecer un sistema de ascensor al salón de actos del Municipio. Nos enteramos que ya el Coro Municipal local que ensayaba en el salón de actos, desde hace un buen tiempo dejo de hacerlo debido precisamente a que algunos de sus integrantes ya subían con dificultades los innumerables escalones para llegar a la sala en la parte alta de la “casa del pueblo”. Una casa del pueblo, con un salón de actos donde se procede a llevar a cabo todo evento, sea del tipo que sea, que es restrictivo, limitativo, restringente, prohibitivo, para un sector de la población. Los varios vecinos que su vida transcurre en silla de ruedas, los que usan bastones, muletas y andadores, todos ellos y ellas sin poder participar de las charlas, conferencias, conciertos y demás. ¿Es ello correcto? Un discapacitado, con deficiencia fisica del tipo que sea, al salón de actos del Municipio le esta vedado el ingreso. Tanto que se habla de igualdad y equidad. Vaya si en el medio estaremos lejos de ambas cosas. Con un enorme patio, como el existente al fondo del edificio central municipal, bien que podría encararse una construcción de un gran salón, donde nadie de la población quede relegado a no poder ingresar. El edificio municipal fue construido hace varias décadas, sin embargo y aunque parezca mentira, hay quienes son mayores y por sobrellevar la vida en una silla de ruedas, no conocen el salón de actos, salvó por fotografias. Quizás el gobierno que venga a partir del 2020, piense en aquel minusválido cañero que le gusta las disertaciones o conciertos pero que no puede llegar a la parte alta del edificio.