Los usuarios de la salud reclaman derechos pero también tienen obligaciones que cumplir. Una de esas obligaciones es la de conformar una comisión que los represente. Es por ello que un grupo de vecinos, entre ellos las maestras jubiladas Lilián García da Rosa y Wilma Moraes convocaron a una reunión, la que se llevó a cabo este martes 21. Este corresponsal conversó con ambas sobre esta convocatoria, que involucra a todos los vecinos. Lilián para señalar: «El motivo de la reunión ha sido la de dar a conocer la ley Nº 18.335, del 15 de agosto de 2008. Esté ley prevé los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de la salud en general. No es solo reclamar por nuestros derechos sino que además debemos colaborar para que se pueda tener un servicio más eficaz. Que el servicio sea eficaz, mejorar el servicio, simplificar los trámites o suprimir los que no sean necesarios, suprimir las tardanzas o desatenciones. Muchas veces en el mostrador los funcionarios deben escuchar cosas que no deben escuchar. Situaciones que no llegan al directorio. Lo bueno de la reunión es el poder escuchar a los usuarios. A estas reuniones pueden asistir vecinos de Tomás Gomensoro, Baltasar Brum, Colonia Palma, Mones Quintela, Cainsa ya que ellos se atienden en los centros asistenciales de Bella Unión. Por ahora estamos escuchando opiniones de los usuarios. Ya llegará el momento de formar la comisión local de usuarios de la salud». Por su parte Wilma para decirnos: «Los usuarios de la salud somos todos. Debe quedar claro que no es nuestra intención formar una comisión para atacar a Gremeda o atacar a ASSE. Al contrario, lo que queremos hacer es cumplir con una ley que nos ampara y es la de formar la comisión de usuarios».