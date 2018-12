En el pasado brindó varias charlas y talleres en instituciones de Bella Unión. Un verdadero experto en tránsito vial. El coaching profesional en Seguridad Vial, Víctor Pacin con un artículo realmente interesante ante la tradición noche de fin de año y año nuevo, teniendo en cuenta además que otros transitarán por las diferentes rutas nacionales por estos días.

• Lleva las luces encendidas. No olvides que las luces avisan a terceros que estás transitando.

• Sé prudente al conducir. Para ser un conductor de motos responsable debes saber que es necesario que mantengas tu carril siempre, que mires detenidamente al cruzar las calles y que no te extralimites en la velocidad.

• Mira siempre por los espejos retrovisores al hacer cualquier maniobra. Si ante cualquier imprevisto debes frenar o hacer un giro brusco, mira antes por los espejos retrovisores ya que si no miras detrás de ti, podrías provocar o ser victima de un accidente de un coche o moto que te sigue muy de cerca o que te está adelantando.

• Si el pavimento está mojado o hubiera charcos, aceite, arena o tierra en el pavimento, conduce con todavía mayor precaución.

• Debes aceptar que las reglas son las mismas para un coche que para una moto. Es decir, no se puede circular por aceras, entre los coches o por vías que no están pensadas para circular. De igual manera, hay que respetar los semáforos así como todas las señales de tráfico. El hecho de que la moto sea un vehículo más pequeño que un coche no quiere decir que haya que aprovechar el tamaño para hacer cosas que no están permitidas. Tampoco hay que intentar circular en un atasco, por ejemplo, entre todos los vehículos parados tratando de aprovechar los espacios mínimos para pasar.

• Si conduces, no bebas, ya que tus reflejos se verán claramente disminuidos. Además, en caso de un accidente, tu compañía de seguros no te asegurará y estarás ante un grave problema.

• Cuando no estés en un estado de ánimo óptimo o te encuentres especialmente cansado, no conduzcas y si lo tienes que hacer, hazlo muy despacio, ya que cuando estás cansado, preocupado o alterado de cualquier forma, tu capacidad de atención y reacción se reducen considerablemente.