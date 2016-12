Desde hace un tiempo prudencial, está de moda colocar potentes equipos de sonido en camionetas y automóviles, en Bella Unión. La música a elevados decibeles domina la costa en zona del Parque General Rivera.

No han faltado las quejas de no pocos vecinos que al llegar al parque, no pueden hablar en familia debido a «las músicas», ya que son tres o cuatro rodados con cajas acústicas. El alcalde Luis López sobre la temática, esto nos dijo: «En el concejo hemos tenido una reunión con los muchachos que les gusta la música alta en el parque, donde le hicimos saber que existe una reglamentación. Los días que ellos pueden estar ahí, son los viernes y sábados después de las doce y media de la noche. Por más jóvenes que sean, tambien tenemos vecinos de más edad que debemos cuidar y que viven en cercanías del parque. Tenemos además familias que van a disfrutar del parque. Vamos a permitirles solamente los viernes y sábados. Los demás días no pueden estar con música alta en la zona del parque.

A cada muchacho que tiene un vehículo con sonido, vamos a proporcionarle un carné, para así poder identificarlos. Quienes no tengan ese carné no podrán estar con música elevada en el parque. Vamos a actuar de forma coordinada con Prefectura, la Policía y Tránsito. El que no tenga ese carné, se le va a cobrar la multa correspondiente».