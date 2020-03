Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad

En estos últimos días lo que nos viene preocupando y ocupando a toda la población y ya a nivel mundial es el tan nombrado «Coronavirus (Covid_19)».

La pregunta del millón, Villa Constitución ¿está preparado para afrontar este virus? ¿Constitución está educado para la prevención de este virus ? Estuvimos charlando con la doctora Jaqueline Arismendi quien nos expresó que el Centro Médico ha enviado el comunicado a sus usuarios con la consigna «Quédate en casa». El cual a continuación damos a conocer sus párrafos que dicta lo siguiente:_

1_ Bajo la consigna «quédate en casa», estamos promoviendo la consulta telefónica de nuestros usuarios ante síntomas respiratorios como: tos seca, fiebre, resfrío o dificultades para respirar, para ello hemos habilitado dos líneas: 091519997(para usuarios adultos), 092399938 (para usuarios niños).

Agradecemos la no asistencia a consultas en policlínicas o emergencias, sabiendo que médicos de nuestro equipo de salud atenderán cada consulta telefónica bajo el protocolo establecido, indicando claramente los pasos a seguir.

«En esta línea, exhortamos a no concurrir a las instalaciones asistenciales (cajas, farmacia, administración, policlínicas), salvo casos de extrema necesidad. Concretamente, solicitamos no concurrir a la policlínica para repetición de medicación, chequeo médico o cualquier otra consulta que pueda diferirse.

3. Aquellos pacientes con cartillas vencidas, no tendrán que acudir por renovación, ya que las mismas serán renovadas automáticamente sin necesidad de solicitarlas. 4 Quedan suspendidas hasta nuevo aviso las policlínicas de: tabaquismo, nutrición, podología, ficha médica deportiva, policlínica adolescente y PAMU, y del centro pediátrico las policlinicas: PASOS y ESNAYF.

5- Por otro lado, la oficina de atención al usuario permanecerá cerrada al público, con la exclusiva atención telefónica (47331000 interno 216 o a través de nuestra página web www.smqs.com.uy/sugerencias /).

Vale aclarar que este plan de contingencia se ha articulado con las emergencias móviles de la ciudad. Contamos con el apoyo y el compromiso de todos, recordando la importancia de las siguientes pautas de prevención: Lavado frecuente de manos / Cubriéndose la tos y el estornudo con el pliegue del codo o con pañuelo descartable /Evitando el contacto cercano con personas que tiene fiebre, tos o resfrío. /Evitando compartir artículos personales como ser: mate, cubiertos, platos, botellas. /Manteniendo los ambientes bien ventilados. Y recuerda si no es necesario salir mejor «Quédate en casa».

Por otra parte también consultamos con la alcaldesa Graciela Baldassari quien nos expresó que están tomando las medidas que dicta la resolución de la Intendencia de Salto. Actualmente en nuestra localidad se han suspendido las clases de escuela y liceo, los actos políticos, deportivos así como también reuniones bailables.

Las calles de esta localidad se ven desiertas, solo las personas que por obligación salen a realizar sus compras necesarias o los trabajadores que deben cumplir en sus lugares de trabajo. Se está tomando consciencia de manera responsable. Por ahora no contamos con ningún caso de contagio esperando que esto siga así.

Por otra parte, ante nuestra consulta, la doctora Jaqueline Arismendi culminó expresando lo siguiente: _«Con toda la información que se está dando permanentemente tanto en los medios de comunicación, con respecto a los síntomas y las medidas preventivas a realizar, pienso que se está educando muy bien a toda la población uruguaya. Estuve indagando a los pacientes si conocen las medidas preventivas, y sí, realmente están prestando mucha atención a las informaciones brindadas. Me parece que la población está bastante preparada, ahora, que tengan éxito estas medidas depende de la responsabilidad que tengamos de ponerlas en práctica».