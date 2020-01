En tiempos que corren, no hay actividad que no este presente la violencia.- En el plano que sea, en mayor o menor medida, la violencia instalada.-Bella Unión no es una isla y los hechos de utilización de fuerza física y actos y daños psicológicos tambien son moneda corriente.-

USO DE LA FUERZA

La violencia es el uso intencional de la fuerza física , amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo , daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.-Es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo.-( Internet)

VIOLENCIA ENTRE VECINOS EN BARRIO SUR

Un barrio de Bella Unión fue noticia este martes 21 , tomando intervención la Policía y Justicia.- Tras incidente entre vecinos, registrado en Barrio Sur en la mañana del martes, una persona del sexo masculino, mayor de edad, resultó lesionada de arma blanca, debiendo ser asistida en el Hospital local donde fue intervenida quirurgicamentre .- Por disposición judicial , el presunto agresor fue conducido e ingreso como detenido en la Séptima.- Policía Científica realizó relevamiento fotográfico correspondiente.- Las actuaciones continúan en torno al hecho.-

DRAMA FAMILIAR

Tras denuncia en la Séptima de Bella Unión por amenazas de muerte y violencia psicológica, formulada por dos personas mayores de edad, contra un familiar, culminada la instancia judicial, el Sr. Juez Letrado, a raíz de solicitud de proceso abreviado por parte de Fiscalía, por sentencia condenó al imputado como autor penalmente responsable de « Un delito de desacato agravado en reiteración « con « Un delito de violencia privada» ,a la pena de seis meses de prisión con descuento del tiempo de detención cumplido.-