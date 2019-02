Atrás quedo con sabor amargo la participación de las selecciones de Bella Unión en la Copa Nacional de la OFI. Las dos eliminadas en la primera fase. Ahora a pensar cada club en el torneo oficial local. Un torneo que tendrá un participante más. Se suma el club La Bomba, por lo que serán nueve equipos conformando la divisional única. Un torneo local donde el campeón, salvo estampar su nombre en la lista de laureados, después sus jugadores sin ningún otro incentivo o motivación. Hace ya algunos años, no se compite más en la Copa de Clubes Campeones de la OFI. Al existir una divisional única, tampoco tenemos el ascenso y descenso, como en los años 80 y 90 por ejemplo, que creaba un clima de mucha competencia, unos buscando el título, pero otros buscando no bajar y en la otra divisional, buscando el ascenso a primera división. Todo es cosa del pasado.

Ante este panorama, porque no pensar en reflotar la desparecida competencia departamental que nucleaba a los campeones de las Ligas de fútbol de, Artigas, Tomás Gomensoro, Baltasar Brum y Bella Unión. El ganador, se constituía en “campeón departamental”, título logrado en los 90 por el club cañero CLMC. El campeón jugaba la Copa de clubes de la OFI. Sería un incentivo para el club campeón oficial de Bella Unión y de las restantes ligas del departamento ya que de ganar, jugando partidos ida y vuelta, sería campeón departamental de clubes, acumulando un trofeo más en la temporada. A los clubes de Bella Unión el participar en la Copa de clubes de la OFI se ha tornado imposible en materia económica, al igual que clubes de otras ligas. Por lo menos, reflotando aquella recordada competencia departamental, los jugadores se sentirán motivados, creándose un clima especial de competencia en el entorno local.