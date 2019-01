E l Comité de Emergencia de Bella Unión, reunido este 11 de enero de 2019, convocado para analizar el desarrollo de la creciente de los ríos Uruguay y Cuareim, hace saber a la población que el último registro de la fecha, a la hora 15,30, es de 6,03 metros.- Según informes técnicos el río Uruguay estará creciendo en un promedio de 2 a 3 cm. por hora.-Las estimaciones de creciente son positivas por lo que se estaría aplicando el protocolo de evacuaciones a las familias afectadas.-La atención telefónica se encuentra centralizada en Sub Prefectura Bella Unión a través de los teléfonos 47793780 y 47792003.-

VARIAS HORAS SIN PRECIPITACIONES IMPORTANTES

Un significativo impass hemos tenido en materia de precipitaciones en Bella unión , este jueves y viernes.-El jueves las lluvias solo sumaron 5 litros por metro cuadrado ( 5 mm.) en tanto que ayer viernes, pese a presentarse con cielo totalmente cubierto, hasta el cierre de este informe desde nuestra corresponsalía, no se había registrado el hidrometeoro.-

ARROYOS CRECIDOS

Permanecían crecidos algunos arroyos entre Artigas -Bella Unión , interrumpiendo el paso por Ruta 30.-Crecidos el arroyo Cuaró en Paso Farias, el Tres Cruces y la Bomba.-De no registrarse lluvias importantes, volverá el normal tránsito en esta pista.

OTRA VEZ EL “MATÍAS” BAJO AGUA

Suman centenares las veces a lo largo de la historia que el legendario Estadio de futbol artiguense ha sido presa de las aguas del Río Cuareim.-Una vez mas el hoy ” Matías González “, ayer ” 7 de Setiembre ” se encuentra bajo agua, sobresaliendo las partes mas altas del escenario deportivo.-Una vez que el agua vuelve a su cauce normal, la Intendencia de Artigas, propietaria del estadio , debe realizar todo tipo de mejoras y mantenimiento.-El ex edil colorado Rodolfo Riani años atrás había presentado un proyecto de construcción de un estadio de futbol para la Liga de Artigas, en zona del Regimiento Guayabos de Caballería Nº 10.-

CARAM DONA ALIMENTOS

El jefe comunal artiguense, Pablo Caram junto a la directora de Desarrollo Social, Gianna Irache, realizaron donaciones de alimentos a familias de areneros que residen en zona del barrio Ayuí,Artigas.-Estas familias ante la imposibilidad de realizar sus tareas diarias que consiste en la extracción de arena del Cuareim para vender, han comenzado con ollas populares como forma de sobrellevar la situación socio-económica familiar.-

NADA LERDOS ALGUNOS

Mientras funcionarios y jerarquías de la Intendencia de Artigas realizaban diferentes tareas de coordinación ante el avance de las aguas del Río Cuareim , otros, ni lerdos ni perezosos, procedieron a hurtar la totalidad de los quemadores y parrillas existentes en todo el paseo costero de aquella ciudad,llamado ” Paseo 7 de Setiembre”.