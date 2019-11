Una vez vaya y pase, pero, dos, ya es demasiado. ¿Y la igualdad intendente Caram? ¿Y la equidad entre sus funcionarios? El 8 de marzo de 2018 las funcionarias municipales de todo el departamento de Artigas tuvieron día no laborable al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. El lunes 19 de Noviembre del año pasado se celebró el Día Internacional del Hombre (varón, macho), sin embargo el Intendente Pablo Caram para ellos no decretó “día no laborable” y trabajaron normalmente (funcionarios varones). El 8 de marzo de 2019, otra vez Caram decretando día no laborable para el mujeres que son funcionarias municipales. Pues bien, este martes venidero es 19 de Noviembre (2019), Día Internacional del ser masculino, sin embargo, aunque cueste creerlo, Caram desconoce la fecha y los funcionarios hombres deberán trabajar normalmente. Es realmente increíble que exista tanta injusticia en la misma empresa laboral (Intendencia de Artigas). Para unos si, para otros no. ¿Donde está la tan mentada equidad, la tan promocionada igualdad? La EQUIDAD es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Es la CUALIDAD que consiste en NO favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. En definitiva, a unos se los favorece y a otros no.