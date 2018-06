Algunas cuadras aun quedaban flechadas en Bella Unión, flechamiento que finalizó este miércoles 20 de junio. Ya no mas circulación en un solo sentido. Tras las obras que se realizan en Avenida Artigas y calle General Rivera, el Municipio ha dejado sin vigencia el flechamiento. Las calles, todas, con doble sentido. Paralelas a la avenida y transversales, con vehículos “van y vienen”. Hay cuadras que ameritaría que se estableciera estacionar en un solo sentido ya que no permiten, dado su ancho, que existan autos y camionetas estacionados en uno y otro cordón y circulando entre ellos autos o camionetas que van y vienen. Quedan separados por contados centímetros. Autoridades de la Intendencia de Artigas, tendrían intenciones que una vez que finalicen las obras en ambas arterias, no retorne más el flechamiento de calles en Bella Unión.