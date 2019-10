Mañana sábado las selecciones de Young, sub 14 y sub 15 para recibir a sus pares de Bella Unión.

SÁBADO 12 OCTUBRE ESTADIO “JUAN ANTONIO LAVALLEJA”

ÁRBITROS DE RIO NEGRO CAPITAL

SUB 14 _ Hora 16. 00 Young Vs. Bella Unión Arbitro: Gustavo Suárez Asistentes; Miguel Norciglia y Fabricio González.

SUB 15 _ Hora 18. 00 Young Vs. Bella Unión Arbitro: Fabricio González. Asistentes; Miguel Norciglia y Gustavo Suárez.