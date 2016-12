Buenos Aires, 2 dic (EFE).- Autoridades de 25 países de América Latina y el Caribe se encuentran reunidos en Buenos Aires para proponer mejoras en la formación de docentes porque «ha fallado el sistema» y «no hay buenos maestros», informó hoy a Efe Javier Botero, Especialista Principal de Educación del Banco Mundial (BM).

Botero señaló que estudios recientes del BM muestran que «una de las principales razones por la que los niños no aprenden todo lo que tienen que aprender es que no tenemos buenos maestros» aunque negó que la responsabilidad recaiga en ellos.

A criterio del investigador, «obviamente estos jóvenes (docentes) fueron educados en el sistema educativo», por lo que es necesario mejorar la formación que reciban dichos profesores.

Una de las soluciones que emerge de este encuentro, convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Banco Mundial, es la creación de una institución desde la que fomentar estándares de calidad en la formación de estos profesionales.

La idea de crear el organismo, que está siendo debatida desde el miércoles pasado, será sacada adelante de forma oficial este sábado, fecha en la que finaliza el evento en el que se encuentran cerca de 40 personalidades tales como ministros, viceministros y directores de centros, entre otros.

Este proyecto de organismo, que recibirá el nombre de Centro Regional, facilitará prácticas y estándares generales a aquellas autoridades encargadas de formar a los maestros en sus inicios y durante su ejercicio.

En el caso en el que se apruebe, comenzarían a recabar información sobre modelos educativos que funcionen a partir de junio de 2017 y se establecerían unos estándares definitivos a partir de 2018, explicó Botero.

Hasta ahora, aseveró el investigador, el perfil general de los profesores en Latinoamérica y el Caribe no es tan bueno como debería.

Esto se debe a que, además de estar desmotivados por el bajo reconocimiento que tiene dicha profesión, muchos de los actuales docentes no destacaban durante su época escolar y se decantaron en esta rama a falta de otras opciones.

Por ello, buscarán también la forma de «atraer» a «mejores estudiantes».

Otro de los fallos principales de este sistema se debe, según Botero, al rápido crecimiento de la oferta de programas de formación docente y que no ha sido controlado como debería.

Para combatir la situación, el proceso para establecer los estándares de calidad se dividirá en cuatro fases, que tratarán de «identificar experiencias innovadoras exitosas», «llegar a unos acuerdos» para establecer «estándares mínimos de calidad», promover la «formación avanzada» (como posgrados) e investigar más la práctica docente, continuó el especialista.

No esperan que el centro tenga una ubicación física pero sí que procurarán reuniones periódicas de un comité técnico.

La creación del centro pretende fomentar que los países se apropien del proyecto para que el BM y la OEI puedan retirar su influencia aunque Botero reconoció de que «no hay forma de forzar a nadie y mucho menos forzar a un gobierno».

La formación, que estará disponible en español, portugués e ingles, pretende ser «una contribución a una solución» para mejorar la educación de los docentes.