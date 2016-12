Buenos Aires, 23 dic (EFE).- La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó que se abrió una investigación por una nueva amenaza de muerte hacia el presidente Mauricio Macri en Twitter.

«Nuestra política es no a la impunidad, no a la permisibilidad, de que Argentina sea un país donde la violencia la tomemos como algo cotidiano y común, sino como clara estrategia de persecución penal a todos aquellos que utilizan lenguajes o metodologías violentas», explicó la jerarca en declaraciones a Radio Mitre.

La jerarca destacó que cuando ocurren estos casos, se judicializan y se mantiene un seguimiento para que no queden sin resultados.

La amenaza se realizó este jueves y fue difundida mediante un vídeo donde se escucha una voz distorsionada con el siguiente mensaje: «Señor Presidente nadie nos va a detener y por sus crímenes contra los argentinos, pronto usted va a morir. ¡Viva Perón!».

Además se muestra un cartel con la leyenda: ‘Macri te vamos a matar’, sobre ocho balas de grueso calibre.

También circuló, en la misma cuenta, otra foto donde se observa una mano con una pistola.

«El mensaje es muy tétrico, de una persona que dice que va a matar a Macri por lo que está haciendo», dijo la ministra, que también fue amenaza por ese usuario, e insistió en que es algo «que se viene repitiendo».

No es la primera vez que el jefe de Estado es amenazado telefónicamente o a través de las redes.

El último caso en el que actuaron las fuerzas de seguridad fue el pasado lunes, cuando un hombre de 37 años fue detenido en Mar del Plata por haber amenazado también a Macri, y a miembros del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la misma red social.