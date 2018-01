Buenos Aires, 1 enero (EFE).- Al menos 43 personas resultaron heridas, y 7 permanecen ingresadas, por las lesiones causadas por el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo en Buenos Aires, según fuentes médicas.

La mayoría de las personas que conforman estas cifras, recabadas por la agencia estatal argentina Télam, acuden a los centros médicos por quemaduras cutáneas de distinto grado y lesiones oculares. Además de los heridos por pirotecnia, los festejos que acompañaron la llegada del nuevo año dejaron otro tipo de accidentes, como dos adultos que tuvieron que ser atendidos en el hospital oftalmológico Pedro Lagleyze, «uno por traumatismo con un corchazo y el otro por un piedrazo», informó el jefe de guardia del centro.

Los casos registrados más graves por el empleo de petardos y fuegos artificiales fueron los de dos menores, un chico que tuvo que ser operado por heridas en un ojo, y una chica con el 8 % de su cuerpo quemado. EFE

INCENDIOS Y UNA MUJER FALLECIDA EN LIMA TRAS CELEBRACIONES DEL AÑO NUEVO

Lima, 1 enero (EFE).- Las celebraciones por Año Nuevo en Lima han dejado hoy una mujer fallecida en una zona de discotecas del distrito de Miraflores y al menos 300 emergencias por incendios y accidentes de tránsito, según el reporte de los bomberos.

Una mujer falleció en la madrugada de hoy en una discoteca de la Calle de las Pizzas, una conocida zona de bares y discotecas del concurrido distrito de Miraflores, después de haber llegado al lugar para celebrar el Año Nuevo. La joven sufrió una descompensación y falleció a los pocos minutos, de acuerdo a un reporte del canal Latina, y sus familiares informaron que ella padecía de un problema de salud, que no precisaron. Por su parte, el comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Lewis Mejía, informó que atendieron alrededor de 300 emergencias desde ayer hasta las primeras horas de hoy. Mejía explicó, a RPP Noticias, que la «seguidilla de incendios» empezó antes de la medianoche en los distritos del Rímac, San Martín de Porres, Callao, Villa María del Triunfo, entre otros, por el uso de pirotécnicos para celebrar la llegada del 2018. «Según la central de emergencia de los bomberos, tenemos 10 incendios en proceso no tan graves. Además, tenemos cuatro accidentes de tránsito que son atendidos en estos momentos por los bomberos», informó el comandante de los bomberos. Uno de los incendios más grandes ocurrió en el distrito de Rímac donde varias casas de un asentamiento humano quedaron destruidas y los bomberos tuvieron dificultades para llegar a la zona y sofocar el fuego. Asimismo, en San Martín de Porres, un pirotécnico desató un incendio en el cuarto piso de una casa, donde la propietaria tenía equipos de trabajo. Mejía indicó que este año hubo menos quema de muñecos en las calles, pero lo que se ha notado esta vez «es una gran cantidad de pirotécnicos, que han llenado de humo la ciudad». Una de las zonas favoritas por los capitalinos para ver la quema de pirotécnicos en la ciudad es el malecón del distrito de Miraflores, que congregó a cientos de personas en sus parques frente al mar para brindar por el Año Nuevo y ver los fuegos artificiales. Precisamente, en una de las playas de Miraflores se produjo hoy un aparatoso accidente de tránsito, donde uno de los vehículos involucrados terminó completamente abollado, encima de otro, por excesiva velocidad. «A estas horas se retiran de las fiestas de Año Nuevo y muchas veces manejan en estado etílico. Recomendamos que descansen un poco y no ocasionar accidentes», expresó Mejía.EFE