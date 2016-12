Asunción, 26 dic (EFE).-Un operativo de emergencia asistió hoy, con víveres y personal médico, a las 35 familias de la comunidad enxet Buena Vista que permanecían aisladas desde hace casi dos meses por las inundaciones, informó la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

En el operativo tomaron parte cuatro médicos, un funcionario de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y un helicóptero de la Fuerza Armada, añadió la fuente.

En la aldea, ubicada en el departamento de Presidente Hayes, viven unas 175 personas, que además de la falta de alimentos están expuestas a brotes de tuberculosis y meningitis, según la Codehupy.

La organización denunció la semana pasada que la Fuerza Aérea había negado el uso de un helicóptero para socorrer a esas familias, lo que fue desmentido por la institución.

Los militares destacaron que no negaron la utilización, sino que la aeronave está dispuesta para el martes en base a la petición del Instituto Nacional del Indígena (INDI) y de la SEN.

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales.

Ejército dice que no han negado helicóptero para asistir a indígenas aislados

Asunción, 23 dic (EFE).- Las Fuerzas Militares paraguayas desmintieron hoy que hubieran negado el uso de un helicóptero para ayudar a la comunidad indígena Enxet Buena Vista, que se encuentra aislada en el norte por las riadas desde hace mes y medio, como afirmó la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

«El Comando de las Fuerzas Militares desmiente que el Comando de la Fuerza Aérea paraguaya haya negado un helicóptero para asistir a la comunidad indígena Enxet Buena Vista, ubicada en el departamento de Presidente Hayes (norte)», informó la fuente a través de un comunicado.

Este viernes, el secretario general de Codehupy, Óscar Ayala, explicó a Efe que 35 familias de esta comunidad se encuentran desde hace un mes y medio aisladas en el Chaco paraguayo por las riadas y podrían estar afectadas por un brote de tuberculosis, pero que las autoridades indicaron que no se podrán disponer de la aeronave hasta el próximo martes.

En ese sentido, las Fuerzas Militares destacaron que no negaron la utilización, sino que la aeronave está dispuesta para el martes en base a la petición del Instituto Nacional del Indígena (INDI) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Desde Codehupy explicaron que unas 175 personas podrían estar expuestas a la enfermedad después de que un líder comunal consiguiera cruzar «a través del agua y fuera diagnosticado de tuberculosis» cuando fue internado en un hospital del norteño departamento de Concepción, hace 15 días.