Buenos Aires, 11 dic (EFE).- Altos representantes de los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión Europea encabezan en Buenos Aires diversas reuniones de trabajo para avanzar en las ya largas negociaciones para un acuerdo de asociación entre ambos bloques, cuya concreción se busca anunciar este mes.

En el marco de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se inauguró ayer y se celebrará en la capital argentina hasta el próximo miércoles, el Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina, acoge varios encuentros destinados a «afinar posiciones», informaron a Efe fuentes oficiales.

Ya este domingo se produjo un encuentro entre los cancilleres de Argentina, Jorge Faurie; de Brasil, Aloysio Nunes; de Paraguay, Eladio Loizaga; y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa; con la comisaria de Comercio en la Comisión Europea (CE), Cecilia Malmström.

Hoy y mañana también se reunirán delegaciones de ambos bloques.

Las fuentes señalaron que la intención es que haya un anuncio político, «si no es en la OMC será en la cumbre del Mercosur» de Brasilia del próximo 21 de diciembre.

No obstante, insistieron en que, aunque la idea es que se firme este mes, «no hay nada oficial que se pueda comunicar».

El pasado 8 de diciembre, la UE y el Mercosur cerraron en Bruselas una ronda de negociación en la que hubo un nuevo intercambio de ofertas comerciales, y se abogó por continuar buscar un acuerdo en la conferencia de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires.

«Puede firmarse el 21 de diciembre en Brasilia», expresó el presidente brasileño, Michel Temer, ante varios medios de comunicación tras participar de la apertura de la Conferencia Ministerial, que se consideraba una oportunidad propicia para anunciar oficialmente el cierre del acuerdo.

Las negociaciones entre los dos bloques comenzaron en 1999, pero tanto desde Mercosur como la UE coinciden en señalar que en los últimos diez meses se han hecho más progresos que en toda la década anterior.

En una entrevista concedida a un grupo de medios, entre ellos Efe, Malmström dijo la pasada semana que la ambición es concluir el acuerdo antes de que finalice 2017, aunque no será «un desastre» si el mismo se retrasa hasta principios del próximo año.

EFE