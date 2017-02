Santiago de Chile, 4 feb (EFE).- La presidenta Michelle Bachelet, aseguró hoy que la emergencia originada por los gigantescos incendios forestales que han afectado al centro y sur de Chile, «está llegando a su fin».

«La emergencia está llegando a su fin, hoy ya no tenemos nuevos focos significativos», enfatizó la jefa de Estado, un mensaje que trae una gran cuota de alivio para los miles de chilenos afectados por la acción de las llamas.

No obstante, la presidenta afirmó que «esto no significa que hay que bajar la guardia, porque aún estamos en la temporada de incendios que dura hasta abril».

En esta línea, Bachelet nombró este sábado a un «encargado nacional de la reconstrucción» para enfrentar la nueva etapa que comienza tras la catástrofe provocada por los incendios forestales, cargo que será ocupado por el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea.

La jefa de Estado explicó que Galilea tendrá dedicación exclusiva al cargo y su tarea será permanente.

«Tendrá una enorme responsabilidad y estoy seguro que lo hará bien», manifestó la presidenta, tras encabezar una reunión con parte de sus ministros y subsecretarios, donde se trazaron los pasos a seguir tras la tragedia que dejó 11 fallecidos y arrasó cerca de 600 mil hectáreas.

El último balance de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), dependiente del Ministerio del Interior, los incendios han dejado 11 fallecidos, 6.370 damnificados y 1.603 casas destruidas.

Este viernes, el Gobierno indicó que el costo fiscal preliminar de los incendios forestales que afectan a Chile alcanzó los 233.000 millones de pesos (unos 333 millones de dólares), dinero que se ha invertido principalmente en ayudar a los miles de damnificados. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó que el gasto se dividió en cuatro ejes fundamentales, siendo el principal de ellos para la reconstrucción de viviendas arrasadas por las llamas. Para este uso se destinaron un total de 95.000 millones de pesos (unos 136 millones de dólares, según el tipo de cambio considerado en el presupuesto anual)

El secretario de Estado indicó que los gastos se financiarán a través de reasignaciones en el Presupuesto por unos 100 millones de dólares y recursos provenientes del Fondo de Estabilización Económica Social (FEES), que es uno de los fondos soberanos que tiene Chile.

Los incendios en Chile, han sido catalogados por los expertos, como los séptimos peores de la historia a nivel mundial.