La Paz, 22 dic (EFE).- Los médicos de Bolivia volvieron a marchar hoy masivamente para pedir al presidente del país, Evo Morales, que acceda a dialogar con el sector para poner fin a la protesta que desde hace un mes ha dejado a los centros de salud estatales sin atención, salvo los servicios de emergencia.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, dijo a Efe que el sector espera «la apertura al diálogo» con el presidente Morales y los titulares de las cámaras de Diputados, Gabriela Montaño, y de Senadores, José Alberto Gonzales.

Sin embargo, los médicos han advertido de que no dialogarán si el Gobierno les pide que levanten las medidas de presión que vienen cumpliendo y pasarán la Navidad en los recintos de salud en los que se desarrollan las protestas. Una multitudinaria marcha integrada por médicos y estudiantes de medicina recorrió hoy las calles del centro de La Paz para demandar que haya diálogo al más alto nivel con el Ejecutivo boliviano. La movilización, encabezada por el rector de la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, llegó pacíficamente hasta las puertas del Ministerio de Salud, donde ayer se produjo una refriega entre estudiantes y policías, con un saldo de una decena de heridos. La protesta de los médicos ha recibido respaldo de otros colegios de profesionales, incluidos los de abogados, ingenieros y arquitectos, que en las últimas horas se manifestaron sobre el conflicto en sendos comunicados. La presidenta de la Cámara baja volvió a extender este viernes una invitación pública para dialogar con el sector profesional que aún no ha respondido a esa convocatoria. Morales y los miembros del Ejecutivo están en Cochabamba (centro) reunidos con organizaciones sociales afines al mandatario para evaluar los resultados de la gestión gubernamental de este año.

El gobernante se reunirá mañana con sus ministros, viceministros y otros altos funcionarios públicos con el mismo objetivo. Durante esta jornada también hubo movilizaciones callejeras en ciudades como Santa Cruz, Trinidad y Sucre. Además de la marcha, en La Paz algunos médicos están en huelga de hambre en tres lugares, en uno de ellos desde hace ocho días, por lo que ya se produjeron los primeros abandonos. «Existe mucha tozudez, este problema ya no es profesional, es poblacional», dijo a Efe Pablo Sotelo, uno de los médicos que atiende a los huelguistas en la Facultad de Medicina de la universidad estatal. A los hospitales paceños más concurridos no dejan de llegar personas en busca de atención especializada, pero se encuentran con ambientes vacíos en los que sólo funciona el servicio de emergencias. El Gobierno ha advertido con despidos y con no pagar salarios por los días de huelga.

EFE