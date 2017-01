Manuel Fuentes.

Santiago de Chile, 26 ene (EFE).- Chile, que en marzo albergará una reunión para decidir sobre el futuro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), no descarta que el presidente Donald Trump revierta su decisión de retirar a Estados Unidos del tratado que iba a poner en marcha el mayor bloque económico del mundo.

«Yo no diría que el TPP está muerto, más bien diría que está sobre la mesa (…). En dos meses, Donald Trump pude firmar otro decreto y decir ‘Voy a retomar el TPP y me gustaría conversar con los países’. Yo no lo descarto», declaró en entrevista con Efe la directora general de Relaciones Económicas Internacionales, Paulina Nazal.

En una de sus primeras acciones como mandatario estadounidense, Trump firmó el pasado lunes una orden ejecutiva para retirar a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).

El TPP fue suscrito en febrero de 2016 por 12 países que juntos representan el 40 % de la economía mundial y casi un tercio de todo el flujo del comercio internacional. Entre ellos, se encuentran tres países latinoamericanas: Chile, México y Perú.

Para su entrada en vigor tenía que ser ratificado antes de febrero de 2018 por al menos seis países que supusieran el 85 % del PIB del bloque, un requisito imposible de cumplir tras la retirada de EE.UU.

«Si Trump ve que reabriendo una negociación hay áreas que puede mejorar, yo no descarto (que EE.UU. retorne al TPP). Una orden ejecutiva (instrumento de gobierno utilizado para frenar el acuerdo) se puede cambiar con otra orden ejecutiva. Nunca se sabe con Donald Trump», manifestó la directora general.

El Gobierno chileno ha recibido información que apunta en este sentido, indicó Nazal, quien recordó que «las mismas autoridades designadas por Trump han declarado que no encuentran que sea un mal acuerdo, que habría que revisarlo y negociar algunos temas».

«Lamentamos esta decisión, porque este acuerdo iba a ser muy beneficioso para nuestros países. Después de cinco años de discusiones, el resultado era muy balanceado», se lamentó la responsable de las relaciones económicas internacionales de Chile.

«Se está dando una señal erróneo sobre el curso que debería seguir la economía mundial y especialmente la política comercial en materia de apertura e integración», advirtió.

Ante esta situación, hay países, como Japón -la tercera economía a nivel mundial-, que consideran que sin Estados Unidos carece de sentido seguir adelante, pero otros, como Nueva Zelanda, defienden un pacto alternativo al TPP.

»Hay muchos países, entre ellos Chile, que vamos a seguir perseverando en esta iniciativa, que tenemos la voluntad de seguir avanzando, incluso invitando a otros países que no fueron parte del TPP. Todos son bienvenidos», enfatizó Nazal.

Para analizar el nuevo escenario y las alternativas que tienen, Chile -que preside actualmente la Alianza del Pacífico- ha convocado a los doce países firmantes del TPP (incluido Estados Unidos) a una reunión extraordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Viña del Mar los días 14 y 15 de marzo próximo.