Santiago de Chile, 17 ene (EFE).- Chile apostará por reforzar el intercambio comercial con el Reino Unido una vez que este país concrete su salida de la Unión Europea (UE), un escenario en el que el ambos países podrían, incluso, fortalecer sus lazos económicos, según apuntó hoy el canciller Heraldo Muñoz.

«Después de la salida del Reino Unido, la disposición de la autoridad británica es continuar con lo que ya tenemos en el marco de la UE pero ahora de manera separada», explicó el ministro chileno de Relaciones Exteriores tras entrevistarse en Santiago con el titular británico de Comercio e Inversiones, Lord Price.

El jefe de la diplomacia chilena apuntó la posibilidad de «incluso mejorar el acuerdo que eventualmente tenga Chile después de la salida del Reino Unido» de la UE.

Muñoz señaló en una breve rueda de prensa que tras el intercambio de ideas con Lord Price, quedó claro que «mientras no se ejecute la salida del Reino Unido de la UE el acuerdo que tienen ambas partes se mantiene, sigue vigente y habrá que ver que sucede cuando se realice en definitiva la salida del Reino Unido».

«Tenemos en principio un entendimiento de que el libre comercio beneficia a ambas partes y que es necesario rechazar las presiones proteccionistas. De parte de Chile siempre vamos a responder con más integración y más apertura al mundo», aseveró el ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano.

Enfatizó que el intercambio comercial entre ambos países no se va a haber afectado, por lo menos, en los próximos dos años. Muñoz dijo que analizó también con Lord Price sobre la relación entre el Reino Unido y la Alianza del Pacífico «que para ellos y para nosotros es muy importante».

«Vamos a ver todas las opciones, lo importante es que para Chile la Alianza del Pacífico es muy importante y la relación con el Reino Unido es igualmente relevante y queremos mantener lo logrado hasta ahora y ese es el propósito por lo menos de la autoridad británica», enfatizó. La Alianza del Pacífico es la octava economía mundial por el Producto Interno Bruto (PIB) y además es reconocida por ofrecer el mejor ambiente de América Latina para hacer negocios.

La primera ministra británica, Theresa May, confirmó este martes que el Reino Unido abandonará el mercado único europeo, aunque intentará negociar un acuerdo comercial «lo más amplio posible» con la Unión Europea (UE). En un discurso en Londres, afirmó que la permanencia en el mercado único significaría en la práctica que este país no sale de la UE, como se votó en el referéndum del 23 de junio de 2016, porque aún estaría sometido a la legislación europea.

La líder conservadora insistió en que intentará conseguir «un acuerdo ambicioso de comercio libre» con los 27 y «máximo acceso al mercado único en base totalmente recíproca», aunque también remarcó que prefiere acabar sin pacto que aceptar uno que perjudique los intereses del país.