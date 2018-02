Salud, violencia, capacitación laboral, educación social y otros

Asunción, 23 feb (EFE).- El Centro Ciudad Mujer abrió hoy sus puertas en Villa Elisa, a unos 20 kilómetros de Asunción, para atender de forma gratuita a cerca de 25.000 mujeres al año, a las que se les dará apoyo y orientación en salud, violencia, capacitación laboral, educación para la equidad y atención infantil.

El complejo, integrado por cinco módulos repartidos en 80 hectáreas y que comenzará a operar el martes, fue inaugurado ante la presencia del presidente paraguayo, Horacio Cartes, y su gabinete ministerial, que respaldaron en el acto a la ministra de la Mujer, Ana María Baiardi.

La titular del Ministerio de la Mujer agradeció el «trabajo de compromiso» de sus colegas del Gobierno, ya que Ciudad Mujer cuenta con la cooperación conjunta de 15 instituciones del Estado.

«Ciudad Mujer es un emprendimiento donde la mujer va a ser contenida, va a ser respetada, va a ser atendida como ella realmente se merece», aseguró Baiardi durante el discurso inaugural.

Este centro, que sigue el modelo de un proyecto similar en El Salvador, marcará «un antes y un después en la vida de muchas mujeres», según apuntó la ministra, y añadió que les dará las herramientas para que «cada una pueda enfrentar los desafíos que la vida presente».

Cartes también se dirigió a las autoridades y a las mujeres de distintos grupos y asociaciones que acudieron a la inauguración de esta Ciudad pensada para ellas.

«Esto nos conmueve a todos porque realmente no vamos a hacer otra cosa que hacer justicia y que nuestras queridas mujeres paraguayas tengan un lugar», manifestó Cartes, quien hoy cambió el recorrido por las instalaciones, visitadas previamente, por las fotos con sus votantes.

Los cinco edificios levantados en Ciudad Mujer mostraron su imagen recién estrenada, con sus altas paredes blancas, sus salas cuidadas y material médico y educativo, desde sillas odontológicas hasta mesas de juegos, dispuesto para atender de manera gratuita a las mujeres y a sus hijos.

El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, recordó los inicios del proyecto, cuando presentaron la idea a Baiardi en 2013, y los progresos hasta llegar a su puesta en marcha.

«Hasta hoy Paraguay ha sido beneficiado de las experiencias que nosotros, el BID, hemos traído a Paraguay, pero desde hoy Paraguay será referente regional en servicios de atención a la mujer, vamos a poder exportar lo que se está haciendo aquí», agregó el representante de esta institución, que aportó una ayuda de cooperación técnica no reembolsable de unos 650.000 dólares.

Tras los discursos inaugurales, Bairdi y Cartes, seguidos por el resto de ministros, dieron por inaugurado el complejo e invitaron a las presentes a entrar en los cinco espacios y charlar con las 120 funcionarias capacitadas desde enero para prestar servicios a partir del martes.

«Vamos a venir a utilizar todos los servicios completos», dijo a Efe una mujer procedente de la localidad de Areguá, a unos 30 kilómetros del complejo.

Algunos ministros también manifestaron su curiosidad y se sumaron al recorrido por las instalaciones, conectadas entre sí por paseos al aire libre rodeados por césped.

«Pensamos dar ventanas de oportunidad a la mujer joven, porque nuestra principal preocupación es el desempleo juvenil femenino», manifestó a Efe el titular de Trabajo, Guillermo Sosa, junto a la puerta del módulo de Empoderamiento económico.

Sosa comentó que desde su ministerio apostarán por el ‘Proyecto Laboratoria’, para enseñar a las mujeres programación y lenguaje java.

Algunos de estos pabellones solo estaban integrados por pequeñas oficinas, mesas y sillas, mientras que otros, como los de atención infantil recibían a las mujeres con pinturas de animales en las paredes y cunas para dejar a sus hijos.

La coordinadora del centro, Mirta Denis, calificó el lugar como «la mayor oferta pública de servicios en torno a la mujer» y explicó a Efe que prestarán atención a mujeres desde 16 años, aunque si son menores tendrán que acudir con un adulto.

Tras el evento, la ministra de la Mujer adelanto a Efe que Cartes prevé que «algún inicio de obra en alguna cabecera departamental» antes de que termine la legislatura.

«Si esto demuestra su valía, no importa que administración venga, lo va a tener que replicar», sentenció Baiardi.

EFE