Buenos Aires, 1 febrero (EFE).- Los argentinos comenzaron hoy a afrontar los aumentos en las tarifa de la luz y del transporte público y en los servicios de medicina privada aprobados por el Gobierno, algo que algunos usuarios consideran “necesario”.

“Me parece muy europeo porque acá siempre pagamos muy poco, en Europa están acostumbrados a manejar otros valores con el transporte y acá me parece lógico (que suban los precios). Estamos pagando demasiado poco para el transporte que tenemos, para mantenerlo”, dijo a Efe Natalia Benocilio, que volvió a Argentina hace poco.

Esta subida en los precios de autobús y trenes, que comprende entre un 25 % y un 50 % respecto al precio anterior, se enmarca en un paquete de medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Mauricio Macri, que busca achicar los millonarios subsidios destinados a ese sector.

Pos su parte, será en abril cuando se comience a aplicar la misma regulación para las líneas del metro.

Una característica a resaltar de la medida mencionada es la creación de la Red Sube, que fomenta las combinaciones entre medios de transporte al dar un descuento del 50 % tras el primer viaje y un 75 % a partir de las cuatro combinaciones siguientes, siempre y cuando se realicen en un período de dos horas desde el primer pago.

“Esto que en dos horas puedas conectar no me parece algo loco, me parece que está bien para que se ingrese más dinero, se mejore todo el sistema de transporte”, recalcó Benolicio.

No obstante, otros usuarios entienden que la nueva norma podría afectar de manera negativa a familias de varios integrantes.

“Si tienen mucha familia, son un grupo de cinco personas, les puede afectar. Para ir al colegio es el boleto de los chicos, el boleto de los padres y se va sumando bastante”, sostuvo a Efe otro viajero, Cristian Escalante.

El barrio capitalino de Retiro, donde se sitúa la mayor terminal de autobuses y la estación ferroviaria más grande de Buenos Aire, amanecía hoy con un flujo de viajeros especialmente intenso, tras la vuelta del período vacacional.

Por allí acceden al centro urbano la mayoría de los usuarios de transporte público que proceden de las periferias y que resaltaron que este aumento no es positivo para todo el mundo.

A María Cristina Quiroga, que ingresa a la capital cinco días a la semana para asistir a un trabajo extra que le ayude con su jubilación, le parece que “se gasta mucho en boletos” y, por tanto, “no tendrían que aumentar tanto”.

“Por el momento tomo una combinación pero a los jubilados nos afecta más que nunca: la plata no alcanza. No tendrían que aumentar tanto, no sé qué pasó, pero vamos para atrás”, sostuvo.

Si bien algunos ciudadanos suman a su descontento el aumento aplicado a las tarifas eléctricas -cifrado en un 24 %-, otros consideran que son cambios “necesarios” para la “economía que vivimos en Argentina”.

“La subida se siente pronunciada porque nunca se aumentó. Lo hacen todo junto ahora, pero me parece que se están manejando con los valores que se tiene que manejar”, afirmó Benocilio.

A los nuevos aumentos se suman los de las cuotas de medicina privada, de un 4 %, y los peajes de las autopistas de acceso a Buenos Aires. EFE