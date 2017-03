El presidente de Brasil, Michel Temer, invitó a cenar el domingo a un grupo de diplomáticos, representantes de los países que más carne importan del gigante norteño. Así, el mandatario buscó mandar una fuerte señal de apoyo a la industria cárnica brasileña en momentos en que es golpeada por un escándalo que la puso en jaque. La semana pasada salieran a la luz una serie de prácticas ilegales —entre las que se cuentan sobornos a inspectores para que aprobaran la venta de mercadería en mal estado o la utilización de químicos para tratar de esconder la pobre calidad del producto—. Pero a Temer la jugada no le salió como planeaba: en pocas horas se supo que la churrasquería a la que había ido no vendía carne bovina brasileña. Sí trabaja, entre otros, con cortes uruguayos.

Fue solo un episodio más del drama en el que Brasil está envuelto desde que se conoció el esquema delictivo que reinaba en una red de frigoríficos a través de la denominada Operación «Carne Débil» (Carne Fraca, en portugués). El gobierno suspendió ayer el certificado para exportar de los 21 establecimientos bajo la lupa en esta investigación. Blairo Maggi, ministro de Agricultura, dijo que un embargo general de China y la UE sería un «desastre completo». El sector cárnico, agregó, emplea a seis millones de personas en Brasil.

Ayer la Unión Europea informó que suspendía las compras a cuatro de las empresas implicadas. Las dos más importantes son los frigoríficos JBS (dueño en Uruguay de la ex planta de Frigorífico Canelones) y BRF (que no está instalada en Uruguay, pero sí vende sus productos, como semiprocesados de carne aviar y de cerdo para la industria del chacinado). Corea del Sur le bajó el pulgar de manera temporal a la importación de pollo brasileño de BRF, mientras que China anunció que no recibirá su carne bovina. En la región, Chile también movió sus fichas y decretó un bloqueo temporal. De este lado de la frontera, la crisis puede tener coletazos. Por un lado, la carne uruguaya compite con la brasileña en varios mercados. El escenario donde esto es más feroz es, justamente, China. Asimismo, la revelación tuvo lugar a días de que los negociadores del Mercosur y la UE vuelvan a verse las caras para retomar las conversaciones para lograr un Tratado de Libre Comercio (TLC).

La carne ya era uno de los dolores de cabeza en este terreno —varios países del viejo continente rechazan su presencia en la lista que el bloque sudamericano entregó tiempo atrás—. Este giro en la historia podría agudizar ese dolor. Sobre esto se refirieron ayer dos integrantes del gabinete, Tabaré Aguerre (Ganadería) y Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores).

El primero dijo que Brasil es un competidor «muy importante», tanto de Uruguay como de otros países, y lo identificó como el «principal» de la industria nacional en China. «Lo único que podemos vender al mundo en forma que nos diferencia es la calidad, y dentro de la calidad no solamente está la terneza, la jugosidad de la carne, sino también su garantía de inocuidad», agregó en declaraciones a Radio Oriental.

En tanto, el canciller indicó a la misma emisora que «cuando se habla mal de la carne, lo que se perjudica es el comercio» de este producto.