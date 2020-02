La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado este martes por la noche el primer caso de coronavirus en la capital, mientras los responsable sanitarios de Canarias han informado de que ya son cuatro los infectados en Tenerife, todos italianos y clientes del hotel de Adeje donde permanecen en aislamiento casi un millar de turistas. Con estos ya son nueve los casos registrados en España (dos ya han recibido el alta), tras conocerse que también hay una mujer contagiada en Barcelona y un hombre en Castellón. El Gobierno ha hecho un llamamiento a la calma mientras se van conociendo nuevos contagios, y ha subrayado que todos los casos conocidos en España son “importados”. De hecho, de los datos que se conocen, todos las personas que tienen la enfermedad en España tienen relación con Italia.

El caso de Madrid es el de un varón de 24 años que estuvo de viaje en el norte de Italia. El joven ha sido trasladado al hospital Carlos III, que cuenta con una unidad especializada de aislamiento. La Consejería ha convocado a una rueda de prensa a primera hora del miércoles para ofrecer dar a conocer más detalles.

Unas horas después del caso madrileño, la Consejería de Sanidad de Canarias informaba de que otros dos turistas que se encontraban confinados en el hotel Adeje Sur han dado positivo por coronavirus. Con estos ya son cuatro los infectados en la isla, todos clientes del citado establecimiento hotelero, donde un millar de turistas permanecen confinados bajo la supervisión de un equipo médico del Gobierno insular. Los dos primeros positivos de Tenerife son un médico italiano, que acudió de manera voluntaria a un hospital, y su pareja. Los servicios médicos están monitorizando de manera especial a 37 clientes del hotel que estuvieron en contacto próximo con la primera pareja infectada. Además, la Comunidad Valenciana ha informado del ingreso en un hospital en Vila-real con síntomas compatibles con la enfermedad. Los primeros análisis han confirmado la presencia del virus, pero no se conocen más detalles sobre este paciente.

A primeras horas de la tarde, la Generalitat de Cataluña confirmaba el primer caso de coronavirus registrado en esta comunidad. Se trata de una mujer italiana de 36 años, residente en Barcelona, recién llegada de un viaje a Italia y que ayer acudió al Hospital Clínic con síntomas. Mientras, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que ha recibido la alerta de la Generalitat y que el Centro Nacional de Microbiología practicará la prueba de confirmación en las próximas horas, informa Jessica Mouzo.

El secretario de Salud Pública del Ejecutivo catalán, Joan Guix, ha explicado que la enferma estuvo entre Bérgamo y Milán del 12 al 22 de febrero y que ahora se encuentra ingresada en el hospital Clínic de Barcelona. “Su situación es leve, con una sintomatología similar a la de una gripe, pero se encuentra bien», ha matizado Guix. La mujer no padece enfermedades previas.

Los técnicos de Salud Pública ya han iniciado el control de los contactos cercanos a la paciente. Esto es, personas de su círculo más próximo, que hayan estado en contacto con ella de forma continuada y a menos de dos metros de distancia. Guix ha confirmado que, como medida de precaución, mantiene en aislamiento domiciliario a 25 personas de su entorno cercano, todas ellas sanas y sin ningún tipo de sintomatología sospechosa hasta el momento.

Aparte de la paciente italiana que ha dado positivo, los equipos de Salud Pública de la Generalitat han descartado 10 casos sospechosos y mantienen en estudio otros ocho. Con todo, Guix ha llamado a la calma y ha recordado que el 80% de los casos de coronavirus son leves. «No banalizamos el Covid-19 pero, como epidemiólogo, me preocupa más la gripe que el coronavirus», ha insistido. Por su parte Assumpta Ricard, gerente de procesos integrales de salud del Servei Català de la Salut, ha asegurado que “el sistema está preparado” para hacer frente a los casos que puedan aparecer, tal y como se ha demostrado en otros brotes epidemiológicos.

El primer caso de coronavirus detectado en España fue confirmado el 1 de febrero en la isla de La Gomera, también en el archipiélago canario. El paciente era un ciudadano alemán que había estado en contacto en Baviera con un compañero de trabajo que a su vez había sido contagiado por una empleada que contrajo el virus en Wuhan. El ciudadano estuvo aislado en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de la isla de La Gomera. Varias personas estuvieron en observación, pero no manifestaron el virus.

En Palma de Mallorca se confirmó el segundo caso el 10 de febrero. El infectado era un ciudadano británico que se contagió en los Alpes y estuvo aislado en el hospital de Son Espases, con un diagnóstico leve. El hombre reside en Mallorca con su familia y regresó el 29 de enero de un viaje de esquí a los Alpes franceses durante el que mantuvo un estrecho contacto con un grupo en el que fueron diagnosticados otros seis británicos.

El ministro de sanidad, Salvador Illa, aseguró horas antes en una comparecencia que el sistema sanitario español está preparado para hacer frente al coronavirus. Por el momento, los casos detectados eran “importados”, personas que habían estado en contacto con personas infectadas fuera de España. Está por confirmar el tipo de contagio en los casos de Castellón y Madrid, pero ambas comunidades han indicado que los dos han estado recientemente en el norte de Italia, uno de los principales focos del Covid-19 fuera de China. Las autoridades italianas han informado en su último parte de 322 contagios, concentrados en nueve provincias, concentrados en las regiones del norte donde se ha decretado un perímetro de aislamiento preventivo en once ciudades. (…)

