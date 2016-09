Quito, 17 sep (EFE).- El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró hoy que los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, así como la argentina Cristina Fernández de Kirchner, son los verdaderos «perseguidos políticos» en la región por parte de los grupos de derechas.

Correa, en su habitual informe de los sábados presentado hoy en radio y televisión, aunque fue pregrabado la víspera, señaló que los procesos judiciales que afrontan los tres expresidentes forman parte de esa persecución de la derecha que, según dijo, intenta recuperar la hegemonía en la región.

Deploró el proceso de destitución de Rousseff, así como los procesos judiciales por presunta corrupción contra Da Silva y Fernández, tras afirmar que en la región «los únicos que judicializan la política son los de la derecha».

En América Latina -apuntó- «ya no hay solo cuartelazos» para sustituir a gobernantes, como ocurría en el pasado, sino que «ahora hay golpes de corte, golpes judiciales» para socavar a los grupos progresistas que han ganado legítimamente el poder.

Sin embargo, según Correa, en algunas naciones, como la suya, son líderes de los grupos de derechas los que denuncian una supuesta persecución política para «victimizarse» y con ello pretender ganar la confianza del electorado.

Se refirió al caso del exbanquero y precandidato a la Presidencia de Ecuador Guillermo Lasso, quien fue sometido a un juicio por haber «faltado a la honra» de la esposa del titular de la Secretaría de Educación Superior, René Ramírez.

Una jueza ecuatoriana declaró culpable a Lasso, le ordenó que no tuviera contacto con la familia de Ramírez y que retirara de sus redes sociales un video en el que aseguraba que la esposa del funcionario cobraba un doble sueldo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Es reprochable que «un banquero mentiroso insulte a la familia (de un funcionario) y no tenga la hombría de bien de reconocer su error», dijo Correa tras señalar que en ese proceso Lasso, supuestamente, ha querido «victimizarse y llamarle persecución política» a la acción judicial emprendida en su contra.

«Persecución política es la que le están haciendo a Lula, lo que le hicieron a Dilma, lo que le están haciendo a Cristina Fernández», reiteró el mandatario ecuatoriano, al insistir en que ese supuesto acoso proviene de los grupos de derechas.

Correa, finalmente, envió un mensaje de solidaridad y apoyo a Lula da Silva, quien es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero.