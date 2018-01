Porto Alegre (Brasil), 24 ene (EFE).- La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en segunda instancia a 12 años y un mes por corrupción, dijo hoy que la sentencia es un “acto de autoritarismo” contra la democracia y que recurrirá porque es “incompatible” con la legislación nacional e internacional.

“Lo que tenemos es una condena divorciada de las pruebas. Tenemos un gran vacío y una gran voluntad de condenar. Estamos cambiando los parámetros de la ley por los parámetros de la convicción”, dijo el abogado José Roberto Batochio, miembro del equipo de defensa de Lula, en una rueda de prensa en Porto Alegre.

Los tres magistrados de la octava sala del Tribunal Regional de la 4ª Región ratificaron hoy la condena contra Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero, y elevaron la pena desde los nueve años y medio dictaminada en primera instancia hasta doce años y un mes en la segunda.

“Estamos ante una condena que desprecia las pruebas y que está fuera de la ley. Esto genera una gran inseguridad jurídica en este país”, aseveró de manera vehemente.

“Vamos a recurrir porque no aceptamos eso”, añadió.

En el proceso, uno de los siete abiertos en su contra en la Justicia, la mayoría por supuesta corrupción, Lula fue condenado por recibir sobornos de la constructora OAS, que se habrían traducido en la entrega de un apartamento de lujo en la playa, a cambio de favorecer a la compañía en contratos con Petrobras.

Como la condena en segunda instancia fue por decisión unánime, el número de recursos posibles contra la decisión se reduce, lo que abre la posibilidad de que se haga efectiva la ejecución de la pena cuando se dicte una sentencia en firme en ese tribunal, de acuerdo con un reciente parecer de la Corte Suprema.

Además, aunque la condena se hiciera efectiva tras agotar todos los recursos en segunda instancia, cabría la posibilidad de recurrir en instancias superiores hasta la Corte Suprema.

“No tenemos ninguna decisión final. Es una afirmación hecha sin que sea posible ningún tipo de implementación (de la pena) porque no tenemos ni siquiera un resultado final del tribunal”, explicó el abogado Cristiano Zanin Martins, que defendió a Lula durante la audiencia.

En cualquier caso, la defensa “va a utilizar todos los medios previstos para impugnar la decisión proferida” y la expectativa es “revertirla mostrando las incongruencias presentes en los votos”.

“La defensa entiende que este juicio no refleja la realidad de los hechos y es incompatible con las leyes, la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Brasil”, agregó Zanin Martins.

Además, “Lula no es una amenaza social, por lo que la posición es exagerada e innecesaria”, completó Batochio, quien se sorprendió de la “celeridad” del tribunal para juzgar el caso, apenas siete meses, y más cuando los autos ocupan “256.000 páginas”.

De acuerdo con Batochio, “la Justicia tiene que ser rápida, pero no puede ser rápida para unos y demorada para otros”.

“Parece que el autoritarismo sufrió una variación cromática, ahora está vestido de negro (referencia a las togas de jueces). Condenación sin pruebas es un acto de autoritarismo contra la democracia”, añadió.

Por otro lado, los abogados de Lula dijeron que la decisión de hoy “no representa ningún obstáculo para su candidatura” porque “eso será discutido en la Justicia Electoral y si hay una impugnación de su candidatura”.

Lula lidera los sondeos de opinión publicados hasta la fecha de cara las elecciones presidenciales de octubre, sin embargo la legislación brasileña apunta a que los condenados en segunda instancia no pueden ser postulados.

Por su parte, el abogado australiano Geoffrey Robertson manifestó que el sistema judicial brasileño es “primitivo” porque “no hay independencia de los jueces”. EFE