Santiago de Chile, 20 dic (EFE).- El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, descartó hoy que el acto de perdón que seis condenados por crímenes de lesa humanidad en dictadura pretenden realizar el viernes próximo, durante una ceremonia ecuménica, pueda incidir en la entrega de beneficios carcelarios. “No tiene relevancia, pero desde el punto de vista afectivo, eso lo ponderarán las personas que reciben el perdón”, agregó Dolmestch y agregó que “pedir perdón por los actos anteriores que han afectado a otros, siempre es bueno”. En la misma línea, aclaró que en cualquier caso, la entrega de beneficios tiene que ver con la posibilidad de reinserción y no es correcto mencionar que se concede la libertad. En declaraciones que difunde el portal de noticias Emol, el titular del máximo tribunal recalcó que “el beneficio o derecho consiste en cumplir la pena de otra forma que no sea preso, puede ser en libertad o prisión en su casa, pero no es libertad, ellos están condenados y cumplirían la sentencia de un modo distinto a aquel que lo están haciendo ahora”. Por último, reiteró su postura respecto a los indultos para quienes mantienen complejos estados de salud y avanzada edad. “Creo fervientemente que sí debe aceptarse o decretarse una acción como la que se pretende, pero eso será materia del legislador y de la autoridad ejecutiva, no del Poder Judicial”, precisó. El sacerdote Fernando Montes y el excapellán del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, Alfred Cooper, encabezarán el próximo viernes una ceremonia ecuménica en el penal Punta Peuco, una prisión especial para violadores de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1990).