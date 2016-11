DUBAI. – Durante dos días en el «Global Business Forum Latin America» que se llevó a cabo en los Emiratos Árabes, organizado por la Cámara de Comercio de Dubai, para fortalecer las relaciones comerciales con los países del Golfo, la victoria de Donal Trump en las elecciones de Estados Unidos acaparó la atención. Tras calificar como un «shock» la noticia, la palabra del expresidente de México Vicente Fox fue la más buscada ya que durante la campaña presidencial fue un fuerte opositor del candidato republicano al que lo trató, en más de una oportunidad, como «ignorante, egocéntrico, misógino y falso profeta».

Además, el país azteca, podría ser el más perjudicado si Trump lleva a cabo todos los anuncios que realizó en la carrera hacia la Casa Blanca. Los números así lo reflejan: en 2015 el comercio bilateral entre ambos países superó los 532 mil millones de dólares y en Estados Unidos viven 34, 6 millones de personas de origen mexicano.

En una entrevista concedida al diario La Nación de Argentina, y otros tres medios internacionales, el exmandatario volvió a destacar que «México no pagará por el maldito muro» al hacer referencia a las declaraciones de Trump de realizar un vallado para impedir el ingreso de inmigrante mexicanos ilegales. También dijo esperar un cambio de actitud del nuevo presidente, cuestionó a quienes lo votaron, al señalar que «en Estados Unidos hay gente que se siente de una raza superior», arremetió contra los populismos, e incluso cuestionó a la expresidenta argentina, Cristina Kirchner.

-¿Cuál cree que debe ser la posición de los mandatarios latinoamericanos tras la victoria de Trump en los Estados Unidos?

-Tan sólo un día después de haber ganado, Trump parece otra persona. Eso es lo que representa estar en la silla presidencial. Una cosa es lo que se dice en campaña y otras lo que después se hace. Él nunca había pedido perdón y en su primer discurso casi lo solicitó. En lo que respecta a México, fuimos tan fuertemente ofendidos que tenemos que sobreponernos al triste sentimiento de que hallan resentido nuestra dignidad.

-Cuando Peña Nieto [el presidente de México] recibió a Trump en agosto, usted lo criticó fuertemente. ¿Sigue sosteniendo esa postura?

– Los tiempos y las circunstancias cambian. Hoy tengo que aceptar que tuvo visión y fue estratégico ya que fue el único líder en el mundo que invitó al ahora presidente de Estados Unidos. Eso no es poca cosa, es una decisión que hoy puede evaluarse como correcta. Peña incluso ya hizo una cita con Trump para antes de que asuma, lo cual marca que las cosas van bien.

-¿Cuáles son los riesgos para México y su economía con el triunfo de Trump?

-Si Estados Unidos construyese ese muro, es la peor tontería que pueden hacer… Si efectivamente Trump va a una guerra comercial con México y con China, ciertamente todos vamos a perder. Pero si sucede, la economía americana por más grande que sea no representa ya más del 20% de la economía mundial. En materia de premios nobel, no son ni el 15% de los que hay en el mundo. El que se aísla pierde. Es su decisión, hay que respetarla, pero van a ser los grandes perdedores en el siglo XXI.

-¿Por qué nunca prosperó el acuerdo migratorio que se plateó ya en la administración de Bush?

– Está dentro del Congreso de Estados Unidos y puede ser una solución y un ejemplo de cómo manejar la inmigración que puede ser altamente positiva si se da de forma ordena. Fue planteada durante mi presidencia y no prosperó porque en los Estados Unidos hay gente que sigue a Trump y que se siente de raza superior. Están convencidos que solos y aislados van a lograr más cosas que abiertos y trabajando con el mundo.

¿Cómo queda el Nafta después de la elección de Trump?

-Habrá que esperar y ver. Una vez que entienda las cosas va a actuar de otra manera. Estados Unidos no le va a permitir decisiones equivocadas. Yo estoy seguro que las cosas regresarán a sus cauces y caminará bien. Si hubiera un gobierno irresponsable que va a caer en la trampa del populismo, los demás países tenemos alternativas, podemos cambiar.

-Pero dados los niveles de comercio que representa para México Estados Unidos, ¿no implicaría una crisis?

-Por supuesto, sería gravísimo, pero no va a suceder. Trump ofreció medidas que no las va a poder cumplir, por más que quiera. Sus anuncios le van a costar mucho en imagen a su presidencia porque no es cierto que va a haber más trabajos en Estados Unidos, esa es una equivocación económica. Al igual que es no es cierto que poniendo impuestos a las importaciones se protegen los empleos. Dijo muchas barbaridades económicas. Yo espero que contrate a un economista de los de verdad, que sepa manejar la macroeconomía, que él no sabe. Todo eso hay que esperar y ver. Repito, yo no le quiero desear mal a Trump, pero si hace lo que ofreció, a los únicos que va a perjudicar va a ser a los americanos, a sus propios ciudadanos que le van a reclamar fuertemente después.