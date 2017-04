El presidente estadounidense dio la orden de lanzar 59 misiles Siria en el momento en que comía el postre con Xi Jinping, su par chino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la orden de disparar decenas de misiles contra Siria «durante el postre» cuando acogía a su par chino, Xi Jinping, dijo en una entrevista emitida este miércoles.

«Habíamos terminado la cena. Estábamos en el postre. Disfrutando de la más hermosa porción de torta de chocolate que uno haya visto jamás, el presidente Xi la estaba disfrutando», relató Trump a la red de televisión Fox Business.

«Y me llegó un mensaje de los generales de que los buques estaban anclados y cargados, ¿qué hacer?», continuó. «Así que decidimos hacerlo, los misiles estaban en camino».

«Y dije: ‘señor presidente, déjeme explicarle algo’ -esto fue durante el postre- ‘¡recién disparamos 59 misiles’!»

Según Trump, Xi «se detuvo unos 10 segundos y después pidió al intérprete que lo repitiera. No me pareció una buena señal», pero luego Xi respondió que «si alguien es tan cruel como para usar gases y hacerle eso a niños pequeños y bebés, está bien». «Le pareció bien», reiteró Trump.

En la entrevista Trump narró que los 59 misiles lanzados alcanzaron sus objetivos, y calificó el despliegue de proeza militar «increíble», «brillante» «alucinante», y de «genialidad».

«Mala persona»

Trump, consideró que es «muy malo para Rusia» mantenerse como aliado del régimen de Bashar Al Assad.

En declaraciones recogidas por Fox News, el mandatario dijo que «Putin está apoyando a una persona que es realmente una muy mala persona», en relación al presidente sirio.

«Cuando veo a gente que utiliza horribles, horribles armas químicas y veo niños hermosos muriendo en los brazos de sus padres, o veo a niños jadeando por su vida, cuando veo eso, llamé de inmediato al (jefe del Pentágono,) general (James) Mattis”, indicó al explicar cómo fue su decisión de bombardear con 59 misiles una base aérea siria en Homs.

La relación entre Rusia y Estados Unidos bajo el gobierno de Trump «se ha deteriorado», dijo este miércoles el presidente ruso, en el marco de una visita de Rex Tillerson (secretario de Estado norteamericano) a Rusia.

«Uno podría decir que el nivel de confianza en términos de trabajo, especialmente en el ámbito militar, no ha mejorado, sino que se ha deteriorado», dijo Putin en una entrevista emitida en la televisión rusa momentos después de que Tillerson se sentara con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Visita de Macri

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, realizará una visita oficial a Washington y mantendrá una reunión con Donald Trump el 27 de abril, anunció este miércoles la Casa Blanca en un escueto comunicado.

De acuerdo con la nota, Trump «y la primera dama Melania Trump esperan dar la bienvenida al presidente Mauricio Macri y la primera dama Juliana Awada, de Argentina».

Los dos mandatarios discutirán «formas de profundizar la asociación entre Estados Unidos y Argentina», y deberán «intercambiar puntos de vista» sobre temas bilaterales y regionales, incluyendo «la deteriorada situación en Venezuela».

La semana pasada, la canciller argentina, Susana Malcorra, había adelantado a una radio de su país sobre la visita, pero la información no había sido confirmada hasta la mañana de este miércoles por la Casa Blanca.

Desde su llegada a la Casa Rosada, en Buenos Aires, Macri volvió a alinear a Argentina con Estados Unidos, buscando recomponer una relación bilateral que se había desteñido en años recientes.

Además, Macri y Trump se conocen desde hace años a raíz de sus actividades empresariales en el ramo inmobiliario.

Cuando Trump ganó las elecciones, en noviembre pasado, Macri fue uno de los primeros en llamarlo para expresarle las felicitaciones. En esa llamada, Trump inclusive pasó el teléfono a su hija Ivanka, quien también conoce a Macri casi desde su infancia.