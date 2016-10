Buenos Aires, 30 oct (EFE).- La expresidenta de Argentina Cristina Fernández apuntó hoy a que, según un reporte informativo, un juez que dirige dos causas que la afectan ha ordenado que este lunes se haga un allanamiento en su casa del sur del país, justo cuando ella estará declarando por otro expediente en Buenos Aires.

La exjefa de Estado (2007-2015) se pronunció al respecto al poco de aterrizar en la capital argentina en la tarde de este domingo, procedente de la sureña provincia de Santa Cruz, donde se encuentra su domicilio habitual.

“Acabo de aterrizar en Aeroparque procedente de El Calafate. El celular suena enloquecido en mi cartera. ¿Qué pasa? ‘Están poniendo que (el juez Claudio) Bonadío quiere allanar tu casa de (Río) Gallegos mañana’”, señala Fernández en sus cuentas de Facebook y Twitter.

La exmandataria está citada por el juez Julián Ercolini a prestar declaración a las 10.00 hora local del lunes (13.00 GMT) como investigada en una causa que estudia supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas para favorecer a empresarios afines al kirchnerismo.

Para argumentar sus sospechas de que a esa misma hora se han ordenado operativos en la ciudad de Río Gallegos, la exmandataria hace referencia a una información publicada en el portal digital «El Destape».

“El juez se prepara para armar un circo de gendarmes y prefectos en el domicilio de la ex presidenta en Río Gallegos, para tapar el peor momento de (Mauricio) Macri. El operativo será mañana a primera hora.”, señala Fernández en su mensaje.

“¿Será cierto? Revelaría una sincronización asombrosa con el juez Ercolini que, justamente, me citó a indagatoria mañana a las 10 AM por una causa que el mismo fiscal y el mismo juez tienen hace… 8 años!!! y que ‘decidieron’ exhumarla. La causa es más disparatada aún que la de «dólar futuro». En fin, delicias del Partido Judicial…”, remarca la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

Además, agrega que «la información periodística también indica que allanarían otras 2 propiedades que están alquiladas a familias ajenas a la causa judicial».

»Y Bonadío lo sabe, porque sería la segunda vez que las allana en una increíble violación a derechos y garantías… La persecución y la saña con que la misma se lleva adelante es sin límites e inédita desde la vuelta a la democracia», dice la expresidenta, que en los últimos meses ha denunciado en multitud de ocasiones que es víctima de una persecución judicial, mediática y política.

La del lunes será la segunda vez que Fernández deba declarar en calidad de investigada desde que abandonó su cargo, en diciembre de 2015.

Precisamente, en abril pasado, acudió a los juzgados para declarar ante Bonadio por presunto perjuicio económico al Estado en operaciones del Banco Central realizadas durante el final de su mandato, relacionadas con la venta de futuros de dólar, por lo que el magistrado dictó su procesamiento un mes después.

Ese juez, que el pasado año fue apartado de un expediente que investiga la empresa Hotesur, participada por Fernández, dirige además en la actualidad otra causa en la que se estudia el proceder supuestamente ilícito se la empresa Los Sauces, de la que la exmandataria es accionista.

Los eventuales allanamientos que se producirían mientras presta declaración ante Ercolini, serían en su opinión «la cuarta función del circo mediático con allanamientos de Bonadío».