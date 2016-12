Buenos Aires, 28 dic (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) dijo hoy que el procesamiento dictado este martes sobre ella por presunta asociación ilícita, que incluyó un embargo por 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares), forma parte de una «maniobra científica y probada».

»Acá te muestro el gráfico del patrimonio de TODA mi familia y el monto que embargó (el juez, Julián) Ercolini. ¿Te das cuenta la maniobra?, ¿sofisticada? No, científica y probada», expresó la ex jefa de Estado en sus cuentas de Facebook y Twitter, donde incluyó una gráfica en la que deja entrever que su patrimonio es muy inferior a la suma embargada.

En este sentido, y como suele ser habitual en sus intervenciones, dedicó su publicación a criticar al Poder Judicial y principalmente al Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri.

»Hoy Macri ‘interrumpió’ sus vacaciones para anunciar (parado frente a un lago en el sur) obras públicas ¿por qué suma? Adiviná… ¡10mil millones!…», añadió la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), para destacar que es la misma cifra que le fue embargada a ella.

»Nos buscaron cuentas en el exterior. Y solo se encontraron con las de Macri, su familia y funcionarios M… Es más. Todos los días le siguen apareciendo cuentas en el exterior no declaradas. ¿Y los Fiscales y los Jueces argentinos? bien gracias… Allanaron nuestras casas y no eran mansiones ni había bóvedas con dólares…», continúa expresando Fernández.

En su carta, la expresidenta ahondó a través de sus consideraciones contra el Ejecutivo actual en su idea de que es víctima de un hostigamiento político, judicial y mediático.

»Entonces llamaron a Ercolini (vaya uno a saber qué cosas no sabemos de él) y le dijeron necesitamos titulares para que los que creyeron lo de ‘pobreza cero’ o ‘ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias’ o ‘no vas a perder nada de lo que ya tenes’ (…) o ‘todo lo bueno se va a mantener’ o ‘bajar la inflación va a ser lo más fácil de mi gobierno’, ‘vamos a vivir en una argentina más segura’ o ‘justicia independiente’…», remarcó.

Es después de esto cuando Fernández continuó tajante.

»Necesitamos que TODOS los que creyeron TODAS esas cosas crean que CFK (sus iniciales) tiene 10.000 millones de pesos. ¿Qué tal un embargo con esos números? Usted lo pide, usted lo tiene», añadió, al tiempo que lanzó fuertes críticas contra la labor de diversos medios de comunicación a la hora de titular noticias destacando esa cifra.

»La economía hace agua por los cuatro costados, la gente cada vez vive peor y todos los días aumentan los casos de inseguridad. No les va a alcanzar el globo de los 10 mil millones. Gobernar es algo más que inflarle globos a la sociedad y mentirle todo el tiempo…» concluyó la expresidenta. Fernández fue procesada por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa que investiga irregularidades en la concesión de obras públicas en su mandato, lo que supone su primer proceso en una investigación por corrupción.