Asunción, 26 feb (EFE).- La violencia entre las hinchadas de Paraguay, que la pasada semana ocasionó la muerte de un joven a causa de un disparo, debe de ser erradicada atajando con la ley otros hechos violentos menos graves, pero que se dan habitualmente entre las barras bravas, dijo a Efe el fiscal Blas Imas.

Peleas entre barras bravas, agresiones a la Policía, ataques a vehículos de pasajeros y tenencia de armas blancas son algunas de las constantes que acompañan el exterior de los estadios paraguayos antes y después de cada partido, y cuyos autores son principalmente jóvenes aficionados.

En ocasiones esos hechos han derivado en otros más graves, como el fallecimiento la semana pasada en la ciudad de Luque de un joven hincha del Sportivo Luqueño, que murió en el autobús en el que regresaba tras ver a su equipo, que fue atacado con piedras y disparos.

De acuerdo con Imas, para evitar llegar a esas manifestaciones extremas de violencia hay que aplicar una nueva normativa para los casos menos graves, los cuales no tienen una respuesta judicial adecuada debido al tiempo y al costo que acarrean al Estado. Imas subrayó que con las leyes actuales los procesos para ese tipo de actos de violencia son largos y costosos porque implican la participación de testigos, la inclusión de pruebas, la defensa del encausado, lo que conlleva una inversión de recursos en tiempo y dinero.

Además, el fiscal agregó que muchas veces la Policía hace caso omiso cuando descubre la comisión de ese tipo de delitos por parte de los hinchas, precisamente por el hecho de que es muy difícil lograr una condena por todo lo que implica el proceso actual. «Portar un cuchillo a 300 metros de la cancha no es delito, pero dentro de ese radio sí lo es, la Policía lo que hace es incautar el cuchillo y dejar ir al delincuente porque sino tendría que aprehender y luego procesar a demasiada gente que comete el mismo hecho en cada partido», explicó el fiscal.

Imas apostó por una simplificación del proceso a través de un juicio sumario en que el infractor admita la culpa y se comprometa a cumplir con las prohibiciones y obligaciones impuestas por un juez, a cambio de quedar sin antecedentes penales.

El fiscal admitió que esa propuesta no es aplicable a los casos recientes, como el del hincha de Sportivo Luqueño o el del aficionado de Olimpia que desde el pasado fin de semana se encuentra en estado grave. El joven fue herido tras recibir un disparo en un barrio de Asunción, supuestamente por parte de hinchas de Cerro Porteño.

Imas señaló que este tipo de actos violentos obedecen generalmente a venganzas de sectores pequeños de las barras bravas, e incluso de grupos fanáticos que no están organizados.