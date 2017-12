Buenos Aires, 29 dic (EFE).- El jefe del Gabinete de ministros de Argentina, Marcos Peña, defendió hoy que la fuerte devaluación que sufrió este jueves el peso respecto al dólar, después de que el Gobierno aumentase su meta de inflación para 2018 hasta el 15 %, no es «producto de una crisis» económica.

«No vemos ningún elemento que indique que se vaya a descontrolar la economía», aseguró el funcionario en declaraciones a radio Con Vos en referencia a la escalada de la moneda estadounidense, que este jueves se apreció un 4 % y alcanzó los 19,45 pesos para la venta, valor que hoy se desinfló ligeramente, hasta los 19,15 pesos.

La fuerte subida se produjo después de que el Gobierno de Mauricio Macri anunciase que modificó sus metas de inflación para los próximos años y las aumentó hasta el 15 % para 2018 -por encima de la cifra del 10 % prevista inicialmente-, hasta el 10 % para 2019 y, para 2020, al 5 %.

Según Peña, no sería razonable que esta decisión generase incertidumbre porque la economía argentina «está creciendo» y el Ejecutivo está cumpliendo su programa, ya que, dijo, logró una «salida gradual» de la crisis y ahora entró en una «zona de crecimiento». En ese sentido, destacó que aumentó la inversión, bajaron los impuestos y la inflación y, ahora, el Gobierno está corrigiendo «distorsiones» como el déficit fiscal,

«En términos reales, no estamos viendo un proceso de devaluación de tipo de cambio real. Es una cuestión de fluctuación de un tipo de cambio flotante, un amortiguador de los factores externos que antes no tenía la economía argentina», valoró.

El ministro aseguró que el Gobierno tiene la «absoluta certeza» de que el próximo año el país austral «va a crecer» y señaló que, a su juicio, ya está ocurriendo: «el salario real está creciendo y está creciendo el empleo y cada uno los sectores de la economía».

«No hay una intranquilidad, no hay una depreciación del dólar producto de una crisis», aseveró antes de destacar que, en general, hubo «muy buena recepción» de la medida que comunicaron el jueves.

Asimismo, negó que se haya vulnerado la autonomía del Banco Central con esta decisión e insistió en que hay un trabajo «en equipo».

«Cada uno tiene sus funciones. El Banco Central es absolutamente independiente y se encarga de ejecutar las políticas necesarias, acorde a las metas que se plantean por parte del Poder Ejecutivo, que es el que tiene que manejar la economía», sentenció. EFE