Santiago de Chile, 28 de feb. (EFE).- El Gobierno chileno llamó hoy al expresidente Sebastián Piñera, a «elevar el debate» y a no «denostar la política», tras las acusaciones del empresario conservador en contra de los partidos oficialistas.

Piñera (2010-2014), acusó a la Nueva Mayoría (coalición gubernamental), de querer impedir una eventual candidatura suya presidencial, en las elecciones de noviembre próximo.

»Es muy importante elevar el lenguaje en la política, creemos que es muy importante no denostar la actividad política porque estamos en un proceso de reconstrucción de confianzas entre las personas y la actividad política misma», enfatizó la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez. La vocera hizo hincapié en que «la ciudadanía no espera políticos peleándose, ni políticos tirándose culpas unos a otros».

Criticó los dichos del exmandatario que enfrenta un proceso judicial por el presunto uso de información privilegiada en la compra de una pesquera peruana (Exalmar) durante su periodo presidencial.

«El gobierno inició una serie de iniciativas legales que permitan separar lo que más se pueda el dinero de la política, para que esto no entorpezca el desarrollo de una sana democracia. Le hace bien al país, a las propias autoridades, tener separados los negocios de la política», señaló Narvaéz a los periodistas.

La presidenta del Partido Demócrata Cristiano, Carolina Goic, eventual candidata presidencial, se unió al llamado del gobierno a «mantener la calma» y a «colaborar con la justicia».

«Yo llamaría a Sebastián Piñera a la calma y que en lugar de victimizarse colabore con la justicia como lo tendría que hacer cualquier chileno. Esta no es una denuncia al voleo, es la justicia la que lo está llamando a declarar».

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista (PS), Isabel Allende condenó las declaraciones de Piñera.

«Es inaceptable que un expresidente que debería procurar que en este país hiciéramos una política de mayor nivel, diga que la Nueva Mayoría no saben trabajar o no quieren trabajar», acotó la parlamentaria.