El domingo 17 será la segunda vuelta

Santiago de Chile, 9 dic (EFE).- El Gobierno chileno rechazó hoy las nuevas acusaciones de Sebastián Piñera, candidato de oposición a la segunda vuelta presidencial que se resolverá el próximo 17 de diciembre quién dijo que «la actitud del gobierno es de una intervención abusiva».

La ministra portavoz del Ejecutivo, Paula Narváez, dijo a los periodistas no compartir «ni la forma ni el fondo» de las críticas expresadas por el abanderado de Chile Vamos difundidas hoy en un matutino. A su juicio, los dichos del expresidente Piñera (2010-2014), «alteran la realidad» en este país suramericano de unos 17 millones de habitantes. En declaraciones al diario La Tercera, Piñera dijo que «creo que la actitud del gobierno en su conjunto, de muchos ministros, no es la actitud que los chilenos esperamos de quienes deben trabajar para todos los chilenos».

En ese sentido, la ministra Narváez ejemplificó que la actividad en la que se encontraba presente este sábado en la comuna santiaguina de Peñalolén tuvo por objetivo conversar «con vecinos y vecinas respecto de lo que han sido las políticas, planes y programas del gobierno de la presidenta Bachelet» y explicó que «eso es un trabajo en tanto ministra».

«Lo mismo muchos de mis colegas ministros, que están desplegados por el territorio durante todos los días de la semana inaugurando obras, ejecutando planes, programas, inaugurando jardines infantiles, llevando adelante distintas políticas», complementó.

La ministra portavoz indicó que estas acusaciones responden «a una estrategia electoral que ha tomado Chile Vamos, de atacar al gobierno de la presidenta» y que «ha tenido varias etapas». «Esta etapa de acusarnos de intervencionismo electoral y ahora decirnos que no hacemos nuestro trabajo forma parte de esa estrategia de campaña», acotó.

Narváez aseguró que el Ejecutivo y todos sus ministros y ministras están tranquilos, ya que «sabemos que la ciudadanía se da cuenta de que estamos llevando adelante nuestro trabajo y es por eso que las personas pueden beneficiarse de las políticas públicas, por lo tanto, solamente podemos entender esos dichos en el marco de la campaña presidencial», aseveró.

El pasado 4 de diciembre, otra denuncia de Sebastián Piñera sobre votos marcados en la primera vuelta de la elección presidencial desató en Chile una gran polémica cargada de críticas y advertencias hacia el candidato derechista, desde la presidenta Bachelet, al Servicio Electoral.

Sebastián Piñera, obtuvo en la primera vuelta presidencial un 36,6 % de los votos, mientras su contrincante en el balotaje del próximo 17 de diciembre, Alejandro Guillier, un 22,7 %.

Guillier ya ha recibido el apoyo explícito del excandidato progresista Marco Enríquez-Ominami, quien logró un 5,7 % de los votos, y del izquierdista Alejandro Navarro, con el 0,3 %, así como de la Democracia Cristiana, cuya candidata, Carolina Goic, obtuvo un 5,89 % y de la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, con un 20,2 %.

Por su parte, Piñera recibió el respaldo del excandidato ultraderechista José Antonio Kast, que alcanzó un 7,9 % de apoyo, y también ha logrado sumar a su campaña al senador Manuel José Ossandón, su adversario en las elecciones primarias celebrada en julio pasado. EFE