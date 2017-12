Santiago de Chile, 28 dic (EFE).- El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile instó hoy al Estado a adoptar medidas concretas para poner fin a las vulneraciones que viven los niños trans e intersexuales en los sistemas de salud y educación.

El INDH pidió implementar las políticas necesarias para que los niños, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos sin discriminación en todos los ámbitos, «especialmente en materias tan relevantes como la salud y la educación».

En un informe, el INDH recomendó al Ministerio de Educación y de Salud otorgar capacitación en materia de derechos humanos a funcionarios públicos, acerca del trato a personas trans e intersexuales, especialmente menores de edad.

Al Ministerio de Educación, se le llamó además a incluir en el currículo educativo una adecuada enseñanza de principio de igualdad y no discriminación, así como al Ministerio de Salud a que establezca normas para cuando evalúe la pertinencia de una intervención quirúrgica irreversible en el caso de los recién nacidos.

La octava versión del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), difundido hace algunos días, abordó desde el análisis del estatus jurídico internacional, del marco jurídico y de las situaciones de discriminación y tratos inhumanos, la vivencia de la niñez trans e intersexual.

Pese a las circulares y ordenanzas difundidas por el Ministerio de Salud y Educación para asegurar los derechos básicos de los niños, estos instrumentos «muchas veces no han logrado su cometido», según estableció un capítulo del documento.

De acuerdo al INDH, la idea es que las personas trans «siempre deben ser tratadas conforme a su nombre y género sociales», algo que no es suficientemente manejado por los funcionarios de la red pública de salud, denunciaron.

En el informe se presentan varios testimonios que así lo ratifican, y que ocurren tanto en el sector público como privado de la salud, como el caso de una niña trans de seis años que llegó a la Corte Suprema, porque se le negó el uso de su nombre social en una atención médica, lo que fue calificado de «arbitrario».

También se habla de la práctica quirúrgica de «corrección» a la que es sometida la niñez intersexual a los pocos meses de nacer por parte de la comunidad médica, que el activismo considera «una mutilación genital».

Respecto de la situación en escuelas y colegios, se constata que los niños, niñas y adolescentes trans e intersexuales pueden ser gravemente aislados, víctimas de violencia y degradación, discriminados y acosados, señaló el estudio.

Una encuesta realizada en 2015 por la organización Todo Mejora, aplicada a personas entre 13 y 20 años, que se identificaron como lesbianas, homosexuales o no heterosexuales, dio cuenta que el 88,2 % había sido insultado en su lugar de estudio debido a su orientación sexual.

El INDH dijo al respecto que «la sensación de inseguridad en el colegio disminuye dramáticamente sus posibilidades de aprendizaje y aumenta el ausentismo escolar, afectándose el derecho de acceso a la educación».

En abril pasado, el Ministerio de Educación publicó un documento para la inclusión de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, y la Superintendencia de Educación dictó una circular de derechos de niñas, niños y jóvenes trans.

Este último instrumento fue impugnado legalmente por un grupo de padres y apoderados de diversos colegios del país, pero continúa en vigor.

EFE