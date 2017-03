Alberto Peña. Asunción, 4 mar (EFE).- La irresponsabilidad de los motociclistas y la pasividad policial en el control del uso del casco, entre otras infracciones, forman un cóctel mortal en Paraguay, donde en los últimos 10 años se ha disparado el número de muertes por accidentes de moto, con el consiguiente sobrecoste para el presupuesto sanitario.

Las cifras anuales de muertos en accidentes de motocicleta en Paraguay han pasado de 20 fallecidos hace una década a 800 en la actualidad, explicó a Efe el director del Hospital del Trauma en Asunción, el doctor Aníbal Filártiga, quien atiende a diario a los accidentados que sobreviven y llegan al sanatorio.

Tratar constantemente fracturas abiertas de cráneo tras accidentes de motocicleta, por no utilizar el casco, ha hecho de Filártiga una de las voces más críticas a la irresponsabilidad de conductores y a la inacción de las autoridades.

Y eso que la normativa es clara en su artículo 76, que reglamenta el «uso obligatorio de casco y chaleco reflectante» para los ocupantes de una moto.

Pero de la teoría a la práctica hay un abismo en Paraguay.

En cualquier calle de la ciudad o en la ruta nacional es habitual ver gente desplazándose en moto sin casco, chaleco, luces o matrícula, e incluso con más de dos personas a bordo, y sin que ninguna autoridad reprima ese comportamiento.

«La gente es irresponsable, tiene un nivel de educación bajo para comenzar. En segundo lugar, si no hay hitos y no se respeta a la autoridad cada uno hace lo que le canta y creen que tienen derecho. Como el de al lado hace, por qué yo no lo voy a hacer», señaló el doctor Filártiga.

La situación ha mejorado, al menos en Asunción, donde se ha conseguido que el 40 % de los motoristas utilicen casco, dijo Filártiga, quien subrayó que cuando llegó al cargo hace cinco años apenas el 14 % utilizaba el dispositivo de seguridad.

«Pero en lugares del interior es como si ni siquiera conocieran la existencia de algo que se llama casco», se lamentó.

Junto a esa irresponsabilidad se sitúa, según Filártiga, la pasividad de la Policía que tiene que regular el tráfico.

«Hay dos (policías) en cada esquina y cada uno está con su celular. Les pasa un elefante en moto y no se dan cuenta. Están en la esquina porque les mandaron estar en la esquina», señaló.

En ese sentido, indicó que «se tiene que empezar a tocar el bolsillo (de los conductores). No hay otra forma si no les sancionas. El motociclista no tiene plata, no se compra casco, no se compra placa… es un desastre. No tienes nada que sacarle. Entonces que vaya preso tres meses o que haga tareas sociales».

Filártiga sostuvo que las autoridades minimizan el problema, pero a las puertas del hospital llegan cada día «irresponsables que se van sin casco y entran aquí y le cuestan 800 millones (de guaraníes, casi 150.000 dólares) al país».