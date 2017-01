Roma, 16 ene (EFE).- La Justicia italiana dictará mañana sentencia sobre la muerte de italianos por la represión del llamado Plan Cóndor en América Latina, tras un juicio en el que el uruguayo Jorge Troccoli ha sido el único de los imputados presente, ya que reside en Italia.

Se espera que la presidenta de la III Corte Penal del Tribunal de Roma, Evelina Canale, pronuncie mañana su sentencia tras un complejo proceso que siguió a una década de investigaciones y que ha sumado sesenta audiencias en esta fase de primera instancia.

La vista de mañana comenzará a las 9.30 horas locales (8.30 GMT) y el veredicto se conocerá previsiblemente durante la tarde, después de que los jueces se reúnan a puerta cerrada.

Asistirán el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, la exfiscal uruguaya Mirtha Guianze y, en representación del Gobierno italiano, la subsecretaria de la Presidencia, Maria Elena Boschi.

La vista tendrá lugar en el aula búnker de la penitenciaría romana de Rebibbia, debido a su dimensión, ya que son numerosos los actores que participan en el proceso.

Los imputados son veintisiete antiguos militares de las dictaduras de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay que, según la acusación, participaron en la desaparición y asesinato de 42 jóvenes de izquierdas, entre ellos veinte italianos.

Los acusados son dos bolivianos, siete chilenos, cuatro peruanos y catorce uruguayos. El número se ha visto reducido por las trabas burocráticas presentadas por algunos países a la hora de notificar las imputaciones o por la muerte de algunos de los señalados.

El último en fallecer, el pasado diciembre, ha sido el exdictador Gregorio «Goyo» Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen y que fue presidente «de facto» de 1981 a 1985.

La práctica totalidad de los imputados no han participado en el juicio y han estado representados por abogados de oficio, con la excepción del uruguayo Troccoli, que reside en libertad en Italia tras escapar en 2007 de la Justicia de su país.

Es el único que ha acudido a alguna de las vistas y para él, como para otros veinticinco imputados, la fiscal Tiziana Cugini ha reclamado la cadena perpetua.

La organización «24 di Marzo» se ha ocupado de los testigos y los familiares de las víctimas durante todo el proceso y su presidente, Jorge Ithurburu, explicó a Efe que aunque «la expectación es muy alta», no hay que descartar absoluciones.

La fiscal ha pedido absolver a uno de los enjuiciados, el piloto Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.

En opinión de Ithurburu, uno de los aspectos clave de la vista de mañana será conocer la sentencia para Troccoli, que ha debido responder sobre el asesinato de una veintena de uruguayos después de que Italia no permitiera su extradición a Uruguay.

Ithurburu expresó su deseo de que Troccoli sea condenado a la cadena perpetua, ya que una pena inferior supondría la libertad del imputado, pues sus delitos no serían condenables al considerarse prescritos.

De acuerdo con el artículo 157 del Código Penal italiano, solo los delitos condenados con una cadena perpetua no prescriben.

La Operación o Plan Cóndor fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de este plan a finales de la década de 1980.

El juicio en Italia comenzó el 12 de febrero de 2015 después de una dilatada indagación de Capaldo, que en un primer momento llegó a acusar a 140 personas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.