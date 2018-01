Santiago de Chile, 15 enero (EFE).- La Justicia chilena decretó hoy arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país para la machi (chamán) mapuche Francisca Linconao, acusada de participar en el homicidio del matrimonio de agricultores Luchsinger-Mackay, ocurrido hace cinco años en un incendio intencional de su casa.

El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco realizó este lunes la audiencia de revisión de medidas cautelares en contra de Linconao, después de que ella regresara de un viaje a Bolivia, el cual levantó las alarmas del Ministerio Público por un supuesto «peligro de fuga».

«Aquí estoy para dar la cara, dijo Linconao a la prensa poco antes de entrar a la cita, después de haberse ausentado a la audiencia del pasado lunes, por no «recibir la notificación necesaria», dijo.

«Soy una persona inocente, no tengo miedo de enfrentar a la Justicia. Me decían que me estaba arrancando, que me estaba fugando cuando fui a Bolivia y no es así. Yo estaba sin arresto y no tenía la notificación», aseguró.

La machi se había trasladado al país vecino invitada por organizaciones indígenas de ese país, pero debió volver antes a Chile por la muerte de su hermano.

Linconao forma parte del grupo de once comuneros culpados del homicidio de los esposos Luchsinger-Mackay durante el incendio intencional de su casa, cometido por encapuchados el 4 de enero de 2013, en un sector rural de la región sureña de La Araucanía.

El pasado 25 de octubre un tribunal de Temuco absolvió a estos imputados, pero el 29 de diciembre la Corte de Apelaciones anuló dicho dictamen y ordenó un nuevo juicio, que arrancará el próximo 26 de febrero.

La Fiscalía sostiene que en la vivienda de Linconao, en la localidad de Padre Las Casas, se realizó una reunión de coordinación en la que participaron los acusados.

La machi, por su parte, sostiene que es inocente y ha denunciado a través de la prensa la persecución y discriminación de la Fiscalía, aludiendo que «los mapuches no tienen justicia», a diferencia de «los ricos, que tienen plata y compran a los jueces».

En la audiencia del pasado lunes, el tribunal dictó una orden de detención contra siete de los imputados, que no se presentaron, y arresto domiciliario total contra otros tres que sí lo hicieron.

En el sur de Chile existe desde hace décadas un conflicto entre algunas comunidades mapuches que reclaman la propiedad de tierras ancestrales que están en manos de empresas privadas, situación que ha derivado en la muerte de varios comuneros, policías y agricultores.

EFE