Asunción, 17 dic (EFE).

El Tribunal Superior de la Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay dictaminó que el expresidente Fernando Lugo (2008-2012) está inhabilitado para presentarse a las elecciones generales de 2018 como candidato, debido a que la Constitución paraguaya prohíbe la reelección presidencial.

El Tribunal respondió así a una demanda presentada por el gobernante Partido Colorado en contra de la candidatura de Lugo.

Los ministros del TSJE resolvieron por unanimidad que Lugo no puede volver a ser candidato, debido a que ya ejerció la Presidencia, y entendieron que la reelección presidencial no está prevista en la Constitución, ni para los exmandatarios, ni para los presidentes en ejercicio.

«De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico constitucional y electoral, la candidatura del señor Fernando Lugo no puede correr de cara a la prescripción del artículo 229 de la ley suprema», concluye el fallo publicado en la página web del Tribunal.

Además, los ministros consideraron que Lugo está realizando una «campaña política engañosa», que viola los principios de la ley electoral sobre propaganda prohibida, puesto que no está habilitado para volver a ser candidato.

Al final de su argumentación, el Tribunal delega en la Corte Suprema la responsabilidad de interpretar las disposiciones de la Constitución y aplicarlas al caso de Lugo.

El conjunto de partidos Frente Guasú (Frente Amplio en guaraní) anunció el pasado marzo que su asamblea nacional decidió promover la candidatura del expresidente Lugo para las elecciones presidenciales de 2018 «por la mejor vía legal que la legitime».

Este sábado, el Partido Popular Tekojoja, uno de los que conforman el Frente Guasú, ratificó en una asamblea su apoyo a la candidatura presidencial de Lugo por la vía de una enmienda en la Constitución, informó en un comunicado.

La agrupación considera que la candidatura de Lugo es «un paso decisivo hacia el retorno de un gobierno inclusivo en el Paraguay».

Por su parte, el gobernante Partido Colorado instó en noviembre a sus apoderados a promover acciones judiciales contra la campaña de Lugo, y defendió que se encuentra «inhabilitado» para postularse de nuevo al cargo.

El Partido Colorado tomó esta decisión días después de que su convención partidaria resolviera «impulsar las medidas políticas y los mecanismos constitucionales y legales» para habilitar la reelección del presidente del país, en este caso para poder postular al actual mandatario, Horacio Cartes.

En junio de 2012, una semana después de la masacre de Curuguaty en la que murieron 17 personas en un desalojo campesino, Lugo fue destituido en un juicio político que organismos internacionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) consideraron irregular.

El proceso le valió a Paraguay su suspensión del Mercado Común del Sur (Mercosur), al considerar el bloque que se había producido un «quiebre del orden democrático» en el país.