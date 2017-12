Ginebra, 6 dic (EFE).- Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) decidieron hoy transmitir un borrador con varias opciones sobre la prohibición de subsidios a la pesca a los ministros, que tendrán que decidir finalmente a partir del día 10 en Buenos Aires cómo avanzar, informaron hoy fuentes diplomáticas. La reunión ministerial se abrirá el próximo domingo y finalizará el día 13 con pocas posibilidades de consenso en los múltiples temas que habrá sobre la mesa, tal y como reconoció recientemente en Ginebra el director general de la OMC, Roberto Azevêdo. Sin embargo, aunque los temas más avanzados, como los temas agrícola y de pesca llegan abiertos a la cita, alguna esperanza hay en la OMC de que se alcance al menos un acuerdo de mínimos. En la cuestión sobre la prohibición de subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada, el borrador que hoy fue enviado a los ministros desde Ginebra incluye una indicación de por dónde pueden ir las negociaciones en este capítulo en Buenos Aires. El texto incluye cinco opciones con diferentes niveles de ambición sobre los que los ministros tendrán que decidir. Son éstas proseguir las negociaciones después de la cita de Buenos Aires; prohibir los subsidios relacionados con la pesca ilegal, no declarada y no regulada mediante la autovigilancia, y comprometerse a no introducir nuevos subsidios o a no ampliar los ya existentes. También propone el borrador una obligación a ser transparente sobre los programas de subsidios; y un proceso para revisar la implementación de las medidas que se adopten.