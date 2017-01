Sara Martos. Buenos Aires, 21 ene (EFE).- Los últimos casos de jóvenes asesinados en Argentina reabrieron el debate en el país sobre la inseguridad ciudadana y pusieron en el punto de mira la lucha de siete mujeres que perdieron a sus hijos y transformaron su dolor en fuerza para combatir el crimen y reclamar justicia.

La muerte de Brian, un niño de catorce años que recibió un balazo el pasado 24 de diciembre, conmocionó al país y motivó al Gobierno a estudiar medidas como bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad o reforzar el control en las fronteras para evitar la entrada en el país de personas con antecedentes penales.

Antes de Brian, fueron muchos los jóvenes que salieron de sus casas con una mochila llena de sueños truncados porque fueron secuestrados, se cruzaron con un policía que sacó el arma antes que la palabra o perdieron la vida tras forcejear con un agresor sexual.

Esta es la realidad a la que tuvieron que enfrentarse los hijos de Silvia Irigaray, Marta Canillas, Viviam Perrone, Isabel Yaconis, Elsa Gómez, Elvira Torres y Nora Iglesias. Siete madres que decidieron secarse las lágrimas y formar en 2004 la asociación Madres del Dolor.

«No somos abogadas, no somos psicólogas, somos mamás con dolor y la verdad que no hay nada que nos guste más que nuestras tres líneas de teléfono no suenen más (…). Eso no va a ocurrir, pero lo que sí tratamos es de trabajar para que haya menos violencia», afirma en una entrevista con Efe Irigaray, fundadora de la organización.

En 2016 recibieron una «catarata» de llamadas y cada día atienden alrededor de quince.

Quince años después de que un policía retirado asesinara a su hijo Maximiliano Tasca, cuando se sucedían protestas en el marco de la crisis económica y política que vivió Argentina en 2001, Irigaray asegura que no siente odio: está convencida de que «no odiar» y «no actuar con violencia» es lo que hace que muchos padres quieran hablar con ellas.