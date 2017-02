Asunción, 7 feb (EFE).- El Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) prepararán el comienzo de las negociaciones para un acuerdo entre ambos bloques, paralelo al de la Unión Europea (UE), el próximo viernes en Bruselas (Bélgica), dijo hoy el viceministro de Asuntos Económicos y de Integración de Paraguay, Rigoberto Gauto.

El bloque suramericano, que previamente negociará en la capital belga sus ofertas comerciales con la UE, aprovechará la oportunidad para reunirse con los representantes de los países de la EFTA -Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein-, que el pasado noviembre dieron luz verde a las negociaciones con el Mercosur.

«Es algo tradicional. Los (países) del EFTA no quieren quedar atrás. Son también europeos y tienen un sistema bastante similar al europeo, sus mismos proteccionismos y sus mismas dificultades, y por lo general los países que negocian con la Unión Europea también lo hacen con el resto de los países europeos a fin de tener un amplio espectro de posibilidades», explicó Gauto. En ese sentido, destacó que ya existen unos términos de referencia acordados entre los bloques en la reunión previa mantenida en noviembre con motivo de otro viaje de la delegación suramericana a Bruselas, por lo que «es una oportunidad que no podemos perder».

Añadió que la reunión del Foro Mundial celebrada en Davos (Suiza) el mes pasado sirvió para firmar un memorándum de entendimiento entre los cancilleres de los países del Mercosur -Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay- y los del EFTA, que autorizó el comienzo de las negociaciones.

«Ahora, en función de esa autorización, empezamos las negociaciones con base en los términos de referencia que habíamos acordado el noviembre pasado en Bruselas», indicó Gauto.

Gauto dijo que, por ejemplo, con Suiza hay «mucho interés» en el mercado de productos químicos, maquinaria de precisión y relojes, entre otros, que el país europeo podría exportar al Mercosur.

«A su vez a nosotros nos interesa muchísimo el mercado de la carne, del arroz, el trigo (…) que Suiza no es gran productor por ser un país más bien montañoso y su agricultura no es muy desarrollada, aunque buscan también igual que lo demás protegerla», destacó Gauto.

Los países del EFTA ya tienen un convenio de libre comercio con Costa Rica, Panamá y Guatemala.

Asimismo, tienen acuerdos con México y con Chile, y con ambos mantienen negociaciones para ampliarlos.

Finalmente, el EFTA ya tiene el mandato de negociar un acuerdo de libre comercio con Ecuador y las partes han llevado a cabo una ronda de conversaciones.